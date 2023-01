El millonario acuerdo de Rodrigo De Paul y Camila Homs: cuota en dólares, autos de alta gama, propiedades y viajes

Aunque atraviesan su peor momento personal, tras la difusión de varios chats en donde se insultan, Rodrigo De Paul y Camila Homs sellaron su millonario acuerdo de división de bienes y manutención de sus dos hijos Francesca y Bautista. Después de muchas idas y vueltas, y en medio de la pelea con Tini Stoessel, el representante legal de la modelo firmó el documento y las diferencias económicas llegaron a su fin.

Todo sucedió en medio de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde el ex Racing se consagró campeón con la Selección Argentina de Lionel Messi. Según trascendió, De Paul le ofreció todo y ella aceptó de primera. Homs sabía que en un juicio de divorcio, recibiría mucho menos.

Según fuentes cercanas a la ex pareja, el dinero no era un inconveniente en el enorme conflicto personal que atraviesa. Pero la negociación se estiró por las constantes discusiones y los rumores sobre la pareja en los medios de comunicación. En un principio, Camila quería 50 mil dólares por mes. Pero finalmente aceptó los 30 mil dólares que le ofreció su ex marido.

Por otra parte, quería quedarse con todas las propiedades que la pareja había comprado en Nordelta y en Puerto Madero, viajes pagos a Europa y a Estados Unidos dos veces al año, cinco autos de alta gama, los fondos para una empresa en Argentina y una cuenta bancaria en New York. Pero esa propuesta había sido rechazada por De Paul.

Según datos que surgieron de esa negociación, en un momento apuraron a los abogados de De Paul. “Le vamos a complicar la vida, tenemos herramientas para que no vaya al Mundial”, le habrían dicho. Pero eso era falso. Igualmente, con el objetivo de cerrar cualquier problema, el mediocampista hizo una contraoferta.

En ese sentido, De Paul le ofreció el 10% de su sueldo, es decir 30 mil dólares a modo de cuota mensual de alimentos, un departamento de Puerto Madero y otro piso en la misma zona, dos camionetas Range Rover, que se renovarán cada dos años, 150 mil dólares en una cuenta, y también dinero, a modo de viáticos, para que cada 45 días Camila puede llevar a los hijos a España, serían 700 euros diarios, más otra parte en una tarjeta de crédito. También los pasajes en primera y habitaciones en un hotel cinco estrellas. Y 700 euros en viático por día”.

Sobre el piso que tendrá en Puerto Madero se sabe que consta de tres ambientes que tiene baño y cochera, que cuesta 1.790.00 dólares. La otra propiedad está ubicado en un edificio con piscina propia, gimnasio, spa, cancha de tenis, sala de lectura, sala de relax, minibar, golf. Ese cuesta 485 mil dólares. Y la otra propiedad es un departamento en la Torre Lumiere cuesta 900 mil dólares.