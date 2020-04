El millonario "operativo contención" de Michael Bublé y Luisana Lopilato: contratos y la advertencia de violencia machista

De un momento a otro, Luisana Lopilato se dio cuenta que su nombre era la primera tendencia en las redes sociales de Argentina. Acababa de terminar una transmisión en vivo desde su mansión ubicada en las afueras de la ciudad de Vancouver, uno de los tantos "live" de Instagram con los que buscaban acompañar a sus seguidores en tiempos de aislamiento y pandemia mundial. Sin embargo, la actriz se sorprendió al momento de darse cuenta de que los mensajes no celebraban la iniciativa de la pareja, sino que acusaban a su marido, Michael Bublé, de ejercer contra ella violencia machista.

En un principio, Lopilato decidió publicar un posteo en Instagram, rompiendo con la regla de oro de la pareja: "Nunca aclarar". En efecto, el matrimonio tomó la decisión de regular su exposición y sus posteos personales después del diagnóstico de su hijo mayor, Noah. Pero, en este caso, la actriz "se sintió forzada a defender su matrimonio", tal como consigna la prensa internacional que se hizo eco de lo que sucedía en el país.

"Siempre hacé lo correcto y dejá para Dios las consecuencias", fue la placa elegida por Lopilato. "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos!", se quejó, al tiempo que sumó: "Tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa sin conocer nada de nuestra familia. Después de todo el dolor que pasamos con Mike, quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi marido y lo volvería a elegir una y mil veces más".

Hasta ahí, el "operativo contención" parecía haber resultado. Para ese entonces, ningún medio internacional se había hecho eco de lo que sucedía en la Argentina. Al posteo se sumó primero la posición de Daniela, hermana mayor de la actriz, quien no titubeó a la hora de cruzar a quienes advertían dejos de violencia psicológica y machista en el trato de Bublé hacia su pareja: "¡Por si no queda claro! La verdad es que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices, porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias para adentro".

Pese a la aclaración de la actriz, el tema siguió en agenda. Fueron miles los fans de la argentina los que le enviaron mensajes de apoyo y quienes explicaron el porqué detrás de sus aclaraciones. En simultáneo, otra historia se cocinaba sin que nadie lo supiera. El decreto del aislamiento obligatorio y la pandemia de Coronavirus había dejado en jaque semanas atrás el regreso de Casados con hijos en formato teatral. En efecto, Luisana había firmado contrato para participar de lo que estimaban serían 80 funciones en los meses de junio y agosto, en línea con las vacaciones escolares de sus hijos.

Tiempo atrás, BigBang reveló en exclusiva que Bublé puso en suspenso parte de su gira mundial para que Lopilato pudiera sumarse a la obra. Sin embargo, el periodista Augusto Tartúfoli reveló que el canadiense se había opuesto a la reprogramación de las fechas -producto del brote pandémico- y que le había prohibido a la madre de sus tres hijos volver a firmar el contrato.

"Horrible lo de Bublé con Lopilato. Hay muchos videos donde se ve que la intimida y la maltrata. Yo conté, palabras más, palabras menos, cómo le prohibió participar de Casados con hijos si se postergaba. Hay un trasfondo de denigración en el valor de la mujer", denunció el periodista. Las alarmas se encendieron en el entorno del matrimonio. Los medios internacionales comenzaban tibiamente a hacerse eco de lo que sucedía en la Argentina.

Casi de inmediato, una periodista amiga de la familia Lopilato publicó la noticia con la que se confirmó -justo ayer y horas después de la denuncia de "Tartu"- la reprogramación de las funciones de la obra, que iba a debutar el 12 de junio. "¡Gran estreno enero 2021! Para vuestro conocimiento, compartimos con ustedes la programación de la obra teatral Casados con hijos a partir del día 15 de enero de 2021 en el teatro Gran Rex", precisaron desde la empresa RGB que, en sociedad con Viacom, produce el espectáculo. Desde la empresa aseguraron que ya se había definido la reprogramación y desestimaron que se haya hecho público casi en simultáneo con la información del periodista. ¿Coincidencia?

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, Luisana y su marido habían decidido "no darle entidad" al tema y ni siquiera hacer alusión a lo que había sucedido en el siguiente live que realizaron y que tuvo lugar el lunes en horas de la tarde. Sin embargo, la catarata de mensajes que advertían la conducta del cantante seguían llegando y el desembarco de la noticia en la prensa internacional alertó al cantante.

La decisión: dar un contundente mensaje en vivo. La encargada en hacerlo fue Luisana. La transmisión en vivo comenzó, como siempre, con el cantante presentándose. Esta vez, se mostró mucho más tenso. La actriz, que solía estar en un segundo plano, pasó a conducir el live. Y, después de bromear sobre las manchas de chocolate que sus hijos habían dejado en los sillones tras las Pascuas, fue Luisana quien frenó a su marido y le dijo: "Necesito hablar con mi gente".

"Antes de empezar, quiero decirle a todos, porque ya veo que hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida. ¡Gracias por preocuparse! Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", arrancó la actriz. "Me puso muy contenta ver el nivel de consciencia que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Así que gracias, pero este no es mi caso", cerró, antes de ponerse a cocinar unos ñoquis caseros.