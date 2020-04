El misógino ataque de las "angelitas" a Érica Rivas y el mail que expone las válidas quejas de la actriz por el guión

La adaptación teatral de la sitcom Casados con hijos generó revuelo y polémica. Una de las protagonistas de la tira, Érica Rivas, tuvo que publicar un comunicado en el que explicó que no se había "bajado" de la obra, tal como dejó entrever la productora, sino que la habían echado del elenco. ¿El motivo? De acuerdo a la versión de la actriz, los guiones seguían siendo muy machistas. Desde la producción, en cambio, señalaron que fue ella quien decidió no firmar el contrato porque se negaba a realizar las tres funciones diarias requeridas.

En las últimas horas, uno de los mails que Rivas le envió a la productora llegó a manos de Ángel De Brito. En el mismo, la actriz da cuenta de la importancia de no reproducir más estereotipos machistas y sexistas, en alusión a uno de los chistes que, al parecer, tenía asignado el personaje de "Pepe", interpretado por Guillermo Francella.

"Hoy diría muchas cosas sobre este chiste malo que atrasa. ¿Y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad. Y no ya la de Pepe, sino la de todos los hombres", fue uno de los señalamientos de la actriz al equipo de guionistas que trabajan en la producción de la obra.

Pese a la corrección del mail y al válido pedido de deconstrucción que va en línea con el fuerte avance del movimiento feminista en el mundo, el conductor de Los ángeles a la mañana cruzó fuerte a Rivas. "¿Cómo no la van a limpiar con ese tono?", se preguntó De Brito. "Es una falta de respeto para con el profesional. Una falta de respeto", reforzó Yanina Latorre, pese a que en ningún momento de los párrafos leídos en vivo muestran a la actriz en una posición de mala educación.

"A Pepe lo odia, lo odia mal", sumó Latorre. "Pepe es Francella", aportó otra de las panelistas, dando a entender que en realidad la enemistad va más allá de la guionada para sus respectivos personajes. "Bueno, pero por algo Francella es Francella y ella...", insistió el conductor, desvalorizando por completo la trayectoria de Rivas.

Las panelistas siguieron atacando sin piedad a la actriz. "Me parece que ella se corporizó con su personaje. Ahora quiere que sea feminista porque fue a un par de marchas con el pañuelo verde", ironizó Latorre. A su lado, Lourdes Sánchez, respaldó: "¡Parece que escribe María Elena!". El remate quedó en manos de Mariana Brey, quien no titubeó a la hora de preguntar con ironía: "Cuando firma abajo (del mail), ¿pone Érica o María Elena?".

El descargo de Érica Rivas: "Hay cosas de las que ya no nos podemos reír"

"Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro".

“En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hay cosas de las que ya no nos podemos reír".

“Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”.

"Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión".