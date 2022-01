El misterio en torno a la muerte de Bob Saget: el desconsuelo de su viuda y el último mensaje a su hija mayor

La muerte del actor y comediante Bob Saget sacudió por completo a Hollywood. Tenía 65 años, se encontraba de gira con su nuevo espectáculo y fue encontrado sin vida en la habitación del hotel Ritz-Carlton en Florida, Estados Unidos. Al momento, los investigadores se limitaron a confirmar que no se encontraron rastros de consumo de drogas y descartaron un ataque, por lo cual las dudas en torno a qué fue lo que sucedió seguirán vigentes al menos por doce semanas hasta que los peritos forenses culminen su trabajo.

En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Kelly Rizzo, la mujer del actor. "Estoy completamente destrozada. Era todo mi corazón. Bob era absolutamente todo para mí. Estoy completamente destrozada e incrédula. Profundamente conmovida también por las muestras de amor y tributo de nuestros amigos, familiares, sus fans y sus compañeros", reconoció en diálogo con la revista People.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cuando sea el momento adecuado y cuando esta noticia no sea tan cruda, espero compartir más de Bob con el mundo. Compartir lo mucho que significó para mí, para todos los que lo rodeaban y lo mucho que también significaron para él todos sus fans y amigos. Gracias por respetar mi privacidad en este momento".

La pareja se conoció en el año 2015 a través de las redes sociales y se casó en 2018. Fue el propio Bob quien le escribió un mensaje directo invitándola a salir. "'Ey, ¿querés venir a un show y luego salir a comer hamburguesas y langosta?', me escribió. Y yo estaba como: 'Está bien, podemos ser amigos'. Y luego dije: 'Oh, no; me gusta'. Y luego nos casamos", reveló Rizzo.

El desconsuelo de sus hijas y el último mensaje que les envió antes de morir

Antes de comenzar su relación con Rizzo, Saget estuvo en pareja con Sherri Kramer; con quien tuvo a Aubrey, Jennifer y Lara. "Estamos devastados de confirmar que nuestro amado Bob falleció. Él era todo para nosotros y queremos que sepan cuánto amaba a sus fans, actuando en vivo y reuniendo personas de todos los ámbitos de la vida a través de la risa", sostiene el comunicado firmado por las hijas del actor.

Horas después, su hija mayor, Aubrey, compartió el último mensaje que recibió de su padre antes de fallecer: "Gracias. Te amo. ¡Hora del espectáculo!".

Y es que el actor brindó en la noche de su muerte un espectáculo en Jacksonville e incluso compartió en sus redes sociales la emoción que sintió: "Amé el show de esta noche en Jacksonville. Una audiencia muy agradecida. Gracias de nuevo a Real Tim Wilkins por la apertura. No tenía idea de que esta noche hice un repertorio de dos horas. Estoy felizmente adicto a esto".