El momento en el que "El Duki" se prendió fuego y su insólita reacción: "Sentí un poco de..."

Después de presentarse en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner, "El Duki" siguió de gira y se presentó en la ciudad de Mar del Plata. Para sorpresa de los asistentes y del propio cantante, hubo un problema con uno de los lanzallamas artificiales emplazados sobre el escenario y el músico "se prendió fuego" delante de una multitud.

Todo sucedió en el marco del festival AtPARK, una noche que prometía llevar a la ciudad balnearia lo mejor del trap argentino. Como era de esperarse, el show de "El Duki" fue uno de los más esperados y la audiencia quedó en shock al ver el momento en vivo en el que el cantante se prendía fuego, luego de pisar uno de los lanzallamas.

La impactante imagen y el video del momento se viralizó en cuestión de minutos y fue el propio músico quien confirmó que no se trataba de una Fake News: "Esta foto es real. Casi me prendo fuego en el show. Duko aka antorcha humana", bromeó desde Twitter.

Pese a las llamas, el cantante siguió cantando como si nada y luego explicó los motivos en sus redes: "Estaba tan cebado que no sentí nada. Me paré en el lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más". Afortunadamente, el cantante se encuentra fuera de peligros y no sufrió lesiones.