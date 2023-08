El momento en el que Mirtha casi deja de garpe a Luismi y su análisis sobre "el doble"

Si había algo que faltaba como para que Luis Miguel consolide su gira por Argentina como la más importante que dio en el país, era la presencia de Mirtha Legrand en alguno de sus shows. La diva de los almuerzos estuvo en el Movistar Arena el martes por la noche y calificó como "inolvidable" y "maravilloso" el espectáculo que brindó el Rey Sol. Además, negó que el cantante fuera un doble, como aseguraron algunos rumores.

La presencia de la conductora en el predio donde Luismi se roba los corazones de sus fanáticos y fanáticas fue premiada al grito de "olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha". "Fue inolvidable, a esta edad que te hagan tantos agasajos, inolvidable", reconoció la diva. "Él me invitó, yo fui invitada. Me llamó Nacho y me dijo 'Abu Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo' y le dije '¿me lo decís en serio?'", reveló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que el cantante se encargó hasta de bajar del escenario para saludar en la primera fila y en su asiento a la Chiqui, a quien le dio un afectuoso beso y abrazo. Una escena que hasta podría no haberse dado. "Me dijeron 'te conviene irte un ratito antes por la gente', y me estaba yendo cuando me dicen 'No, Mirtha vuelva, vuelva, que bajó del escenario a saludarla'. Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije 'mirá, sos un genio cómo cantás, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos'", relató.

Tras ese cálido encuentro fue que la mujer se encargó de desmentir a Luis Ventura y a otros periodistas del mundo del espectáculo, quienes deslizaron que en realidad quien ofrecía los shows en el Movistar Arena era un doble. "Yo, la verdad, eso que dicen que hay otro que lo suple. Es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando. ¡Qué va a ser el doble!", confirmó Mirtha ante TN. "Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi espléndido, joven, más flaco", reconoció.

La mujer vio el espectáculo desde la primera fila junto a sus nietos Nacho y Juanita Viale, su bisnieta Ámbar y otro grupo más grande de amigos que la acompañaron a la velada. "Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular", detalló la diva, emocionada por el excelente momento que pasó.

Legrand tiene más de 40 años al frente de su exitoso formato de almuerzos, aunque sin embargo desde antes de la pandemia de Covid-19 tuvo que retrasar su regreso definitivo a la televisión para cuidar su salud, haciendo esporádicas apariciones donde demostró la lucidez que la acompañó durante tanto tiempo.

A través de la conducción de sus almuerzos fue que lo conoció al cantante mexicano. "La primera vez que vino al programa él era muy chico, lo traía el papá y después (Alejandro) Romay. Él era chico, un chico precioso y amoroso. Vino a Canal 9, Romay traía siempre muchos músicos y cantantes de afuera", recordó.

Respecto a su regreso a las pantallas, Mirtha avisó que todavía no sabe cuándo volverá, pero aseguró que será pronto. Algo que está desde hace años en carpeta, pero siempre se retrasa.