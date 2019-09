El motivo del llanto de Nicole: Cubero le negó la posibilidad de viajar con las hijas

En mayo de 2017, Fabián Cubero y Nicole Neumann anunciaban el fin de su matrimonio. Desde entonces, no hay día en que el futbolista y la modelo no protagonicen algún escándalo cruce en la pantalla chica. Este miércoles, la bella rubia rompió en llanto y lanzó una terrible frase contra el papá de mis tres hijas: “Me quieren ver muerta”, disparó la panelista fuera de las cámaras.

En el programa Nosotros a la mañana, donde trabaja como panelista, Nicole no pudo ocultar sus lágrimas y se retiró del estudio. "Es un tema familiar... Nunca quiero contar porque es horrible hablar del papá de tus hijas, con el que compartiste 11 años y que va a formar parte de tu vida siempre. Pero es insoportable...", sostuvo, luego de reincorporarse al panel.

Allegados a la modelo le explicaron a BigBang la razón que motivó el llanto de la modelo. Y es que agobiada y cansada por la hostil relación que mantiene con Cubero, esta mañana Nicole se enteró por su abogada que el defensor de Vélez le revocó el permiso sacar a sus hijas del país.

Nicole tenía previsto viajar con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna a Punta del Este. El viaje ya estaba organizado, charlado y pagado. Pero en medio del ciclo televisivo, su abogada le comunicó que su ex se rehusó a permitirle sacar a las nenas del país.

Desde el entorno del jugador advierten que el principal motivo es que Cubero no quiere que las nenas sigan faltando al colegio. En las próximas horas, los abogados de ambos se reunirán con el para ver si lo logra convencer a “Poroto” de que le permita salir del país a su ex con sus hijas.

En diálogo con Intrusos, Cubero se mostró sorprendido de la reacción de su ex mujer al aire y aclaró que no sabe que la motivó a explotar de angustia. “No tengo idea porque reaccionó así. Me sorprende un poco todo esto, todavía no hablé con nadie y no sé lo que pasó”, dijo.

🔥 LO VISTE primero en @intrusos Fabián #Cubero se refirió al llanto y los dichos de @nikitaneumann 💬 "Es muy fuerte que diga que la quiero ver muerta" @rialjorge @AmericaTV 💣💣💣👇 pic.twitter.com/aSJtU9Cfpg — #Intrusos (@Intrusos) September 18, 2019

Y cerró: “Esta situación, la verdad, me sorprende. Es muy fuerte que diga que la quiero matar. Yo estoy tranquilo, tratando de volver de mi lesión y preparándome para los nuevos proyectos que tengo. Uno siempre espera lo mejor, no sé qué problemas tendrá”.