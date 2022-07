El motivo por el cual Nacho Viale puede dejar afuera de la tele a Mirtha Legrand

Como si fuera un futbolista, Mirtha Legrand se encuentra en libertad de acción y con el pase en su poder. Así lo dio a conocer Nacho Viale a través de un comunicado donde detalló los pormenores de la negociación con El Trece, su último canal. “Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado 'derecho de preferencia' o 'primera opción' en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”.

De esta manera, la Diva de los Almuerzos se encuentra momentáneamente sin trabajo, a la espera de que la productora, Story Lab (a cargo de su nieto), le encuentre una nueva casa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“A partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, finaliza el comunicado.

La palabra de Mirtha

A propósito de esta situación, la nacida en Villa Cañás quiso dar su opinión al respecto y eligió el programa de Luis Ventura, Secretos Verdaderos, para salir al aire telefónicamente y desmentir rumores.

“No es cierto que lo llamé a Suar llorando”, comenzó diciendo. Y aclaró: “No sé si volveré a la televisión, no puedo decir nada, ni por sí ni por no. Yo deseo volver, pero Nacho no está en Buenos Aires y él tiene que dar la última palabra”.

Ya fuera de El Trece, la conductora contó que no se mete en las negociaciones que está llevando a cabo su nieto, y que su anhelo máximo es volver a trabajar. “No piensen mal de Nacho, ha sido muy sincero en todo y ha tenido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada en absoluto. Pero bueno, pasan los días y tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve ausente”.

Y agregó: “Pero no me gusta hablar, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas para que no trasciendan, pero la gente opina. Espero que la semana que viene se resuelva definitivamente”.

Nacho, el dueño de la lapicera

Aunque los números no trascendieron, lo que separó a La Chiqui de El Trece fue la plata. Nacho pidió algo, el canal contraofertó y nunca llegaron a un acuerdo. Conclusión: La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand no tienen en dónde salir.

Sin embargo, cuando Daniel Ambrosino le preguntó “qué pondría en la balanza, si sus ganas de volver o el arreglo económico”, la conductora fue contundente: “Mis deseos de volver. Es más, ni sé las cantidades ni las sumas que se están manejando, no tengo la menor idea. Y no quiero saberlo tampoco, yo no manejo los números, no me gusta”, explicó. En este sentido, desde Socios del Espectáculo, programa de El Trece, aseguraron que Nacho pidió "un 200% más para renegociar el contrato de 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior". ¡Ni la inflación llega a tanto!

La que tampoco se quedó afuera fue Juana Viale. También le preguntaron por su nieta y Mirtha no esquivó la consulta. “Pienso que ella también va a estar en pantalla, ella no ha intervenido para nada en esto, ha estado ajena a la negociación del contrato. Ella es muy especial, casi no habla de su carrera, hablamos de otros temas. Me adora y yo la adoro”. Y aclaró: “Yo no voy a sacrificar el amor y el cariño que le tengo a mis nietos por la televisión, de ningún modo. Así que espero que se arregle cuanto antes”.

Finalmente, aseguró sentirse bien, pero asustada por la situación de no tener contrato: “Estoy muy bien, de salud y de ánimo, aunque por momentos caigo en una tristeza muy grande por el escándalo que se ha armado por mi contrato”.

¡Que la codicia no retire a Mirtha, Nacho!