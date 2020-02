El motociclista atropellado, furioso con Julieta Prandi: “Estoy indignado, ella nos embistió”

Julieta Prandi vivió una noche de terror el lunes pasado,, luego de la ceremonia de los premios Carlos, en Villa Carlos Paz. La actriz salía de los Jardines Municipales de la ciudad cordobesa cuando chocó con su auto a una moto, en la que viajaban dos personas, que debieron ser atendidas por médicos del lugar.

Luego del hecho intervino la policía local y la modelo fue trasladada a la comisaría para declarar. “No sé si (la moto) apareció de golpe o estaba sin luces, la realidad es que la toqué (a la moto) muy leve, pero las dos personas que estaban en la moto cayeron. Entonces me bajé del auto y por supuesto les pregunté cómo estaban y llamamos a la ambulancia para ver si estaban lastimados”, explicó.

Pero César Zambrano, el conductor la moto, se mostró furioso por los dichos de la modelo y dio su versión de los hechos: “A las 11 de la noche, estábamos parados (con la moto) porque había luz roja. Yo manejaba la moto con mi hija, estaba de espaldas, con el guiño hacia la derecha porque iba a doblar en Alvear y San Martín”, relató en diálogo con Involucrados.

Y siguió: “Pero la señora (Prandi) nos arremetió y nos botó. Los transeúntes nos ayudaron. Pero no me di cuenta en qué momento (Prandi) habrá bajado. Estoy indignado con la señora porque no dice la verdad. Yo estaba solo con la luz roja, no había ningún auto. Ella vino por la parte posterior y nos embistió a nosotros”.

En ese sentido, Zambrano remarcó que las luces de la moto estaban encendidas y contó que sufrió una quemadura en el brazo por el caño de escape y algunos rasguños en la pierna izquierda. Mientras que a su hija le realizaron una resonancia magnética para descartar que no tuviera una rotura de ligamentos, ya que fue operada hace un tiempo para la colocación de unos clavos de titanio y sufrió algunos golpes en la rodilla izquierda.