El mundo de Wanda: 14 valijas, viajes de Milán a Brasil en menos de 48 horas y lluvia de canjes

“Vienes, vienes y te vas”, como la canción de cumbia de La Base, Wanda Nara no para de acumular millas. Estuvo una semana en Milán en su casa de estilo campo, volvió a Argentina y en el mismo día viajó a Brasil con su hermana, Zaira. En medio de eso, 14 valijas con ropa para su próximo trabajo en Telefe, una puteada a un cronista, rumores de soltería por la distancia con Mauro Icardi y L-Gante, sus hijos esparcidos por el mundo y sus recetas gastronómicas para condimentar su debut como conductora en MasterChef.

Seguir los pasos de la dueña de Wanda Cosmetics es sólo apto para quienes se entrenan para correr carreras como Usain Bolt. Al menos, eso es lo que intentó hacer el cronista de Socios del Espectáculo que, sabiendo que en la madrugada del viernes llegaría la mediática, la fue a interceptar al Aeropuerto de Ezeiza. “A veces los detesto”, dijo ella a minutos del arribo, luego de estar una semana en Italia donde había compartido con sus hijos Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Ella, con anteojos, tapado negro, gorrito marrón de abrigo, y valijas que rebalsaban de los carritos, se chocó con el periodista y no le quedó otra que darle una nota. Este aprovechó para generar polémica: “Te tengo que preguntar, con el mayor de los respetos, por los posteos de la China (Suárez)... Se cambian el color de pelo, se hacen fotos parecidas, y los portales buscan coincidencias”. “La verdad es que no la veo, porque la tengo bloqueada, así que no tengo ni idea de lo que sube o no sube”, respondió Wanda fiel a su estilo.

En Ezeiza, la mediática estaba acompañada sólo de sus hijos varones menores, pero también de por lo menos 14 valijas repletas que contenían parte del placard que tenía en la casa de estilo campo que comparte con Icardi en Milán. Ella posteó esto en sus historias de Instagram: “Me hubiera querido traer más valijas”. Es que la empresaria está próxima a comenzar las grabaciones de MasterChef y necesita impactar a toda costa. De la misma manera, ella estuvo practicando algunos platos para sus hijos, la razón de su vida, haciéndoles recetas para estar a la altura de la situación en la que se va a ver envuelta en el canal de la familia.

“Me encanta conducirlo y aprender con los expertos, porque yo te cocino con mucho amor, pero a veces me sale mal. Esta experiencia me va a regalar conocimientos”, expresó en un ida y vuelta con sus seguidores. Ella compartió antes de subirse al avión que la traería de regreso a Buenos Aires, una torta de manana que, según expresó, es su especialidad. "100% amor", destacó.

En este marco, se rumoreó también que Wanda, que ahora no para de subir fotos sensuales, podría sumarse a Divas Play, la plataforma en donde varias famosas venden su contenido sin censura por 15 dólares. Por lo que, un seguidor le consultó, y ella no lo descartó. “Me ofrecieron ser la imagen mundial. Hoy mis compromisos me lo impiden. Seguiremos charlando para más adelante. Hoy estoy enfocada a la conducción y a una película que requiere mucho tiempo y exclusividad en algunas cosas”, explicó.

Después de dejar a sus hijos en el departamento que tiene en Nuñez, cercano a la cancha de River donde se está probando el mayor de sus hijos, Valentino; la mediática volvió a viajar. Con su hermana, Zaira, tomaron un vuelo para Brasil. Ellas lo festejaron en sus historias de Instagram: “Brasil, la la ra la ra ra”. También mostraron lo divertidas que estaban usando productos de belleza para bajar la hinchazón de los ojos.

Este viaje a Río de Janeiro, por el carnaval en Brasil, será fugaz pero no por eso no puede ser divertido. Las hermanas Nara estuvieron compartiendo que Pandora, la empresa de joyería de alta gama, las acompañará en este viaje por motivos de campaña publicitaria. En sus redes sociales, Wanda aprovechó también para aclarar su situación sentimental del momento en el que asegura que no hay plan de reconquista por parte de Icardi y mucho menos de volver con L-Gante, a quien dijo considerar "un gran amigo".