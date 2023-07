"El mundo es muy pajero": Ángel de Brito habló de la gran repercusión que tuvieron sus abdominales

A comienzos de diciembre del año pasado, Ángel de Brito dejaba la conducción de LAM en manos de su panelista y amiga, Yanina Latorre, aprovechaba el último mes del año para disfrutar de unas vacaciones en un paradisíaco destino. "Un día lleno de alegría", había escrito el periodista en su cuenta personal de Instagram donde mostró su destino: Panamá.

El tiempo pasó y, al parecer, el conductor encontró postales de sus viajes por el mundo en su teléfono y decidió volverlas a subir en las redes sociales sin imaginarse la gran repercusión que iba a tener. Sobre todo una, en la que se lo ve sosteniendo su iPhone frente al espejo con el torso completamente desnudo. "El sábado estaba aburrido y comencé a subir foto, foto y foto", explicó el propio Ángel durante su visita a DDM, ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

La imagen en cuestión fue publicada por Ángel tanto en Facebook como Instagram. De hecho, en la red social madre cosechó casi 6 mil reacciones de todo tipo y comentarios del estilo: "Qué fuerte que estás"; "está necesitando cariño" o "hermoso y simple". Mientras que en la plataforma de fotos y reels, la imagen del conductor de LAM sumó más de 42 mil "me gusta" y casi 3 mil comentarios, por ejemplo: "Se está portando mal..."; "Quiero creer que lo hackearon" o "Sexy y atrevido".

Frente a esto y fiel a su estilo confrontador, Ángel explicó que se trataba de una foto "vieja" que ya "había subido en su momento" y que decidió volver a compartir en las redes porque la encontró en la Galería de su teléfono. "Estaba aburrido y comencé a subir fotos, algunas del viaje para cambiar el perfil y nada más", sostuvo y resaltó que la imagen donde mostró sus "abdominales" fue la que tuvo mayor repercusión. "El mundo es muy pajero", lanzó.

Y sumó: "Me escribieron un montón por esta foto, las otras pasaron de largo. Subí fotos en la playa y de vacaciones, esta está en blanco y negro porque estaba en el feed. Andá a saber, la gente en las redes está loca. Le llama la atención muchas cosas". Cabe recordar que en agosto del año pasado, el conductor había viajado con su pareja y con Andrea Taboada a Europa.

De hecho, en varias de las postales que volvió a compartir se lo ve con un short de baño y una remera blanca, a orillas del océano y disfrutando de una vista privilegiada Panamá, Grecia o Italia, por ejemplo. A pesar de dedicarse a difundir las intimidades y problemas del mundo del espectáculo, la vida de Ángel de Brito es sumamente reservada. Muy poco se sabe de su vida privada y sobre todo de sus relaciones sentimentales.

Además se niega a dar entrevistas y pocas veces ha contado algo de su vida. El conductor de LAM es muy celoso de lo suyo: intenta esquivar las cámaras de los fans y busca mantener en resguardo todo lo que lo rodea en cotidianidad. Por esta razón, muchos creyeron que había sido "hackeado" al subir una foto "jugada" frente al espejo. Nada más lejos que la realidad. "La gente en las redes está loca", insistió.

Durante aquel viaje por Europa, el conductor compartió en sus redes sociales cada aspecto de su viaje. Incluso, hasta cuando la compañía aérea que habían contratado los dejó varados a ellos y a 300 pasajeros más, en el aeropuerto de Roma, Italia. Pero un detalle de aquellas postales no pasó desapercibido ante las miradas de los seguidores del periodista de espectáculos: se mostró en más de una oportunidad sin su anillo de casado, lo que había generado rumores de crisis.

De hecho, fue un seguidor el que le preguntó directamente al periodista, en aquella oportunidad, lo que estaba pasando. "Dicen que te separaste porque estás sin tu anillo de casado. ¿Es verdad?", fue la consulta que le hicieron y De Brito, rápido de reflejos, contestó contundente: "¡Pavadas!". En una entrevista pasada, el conductor había enumerado las razones por las que no habla de su vida detrás de las cámaras: "No se mezcla lo público con lo privado", había dicho.

El 4 de junio de 2019, el periodista se casó en secreto con Javier Medina, un estilista muy reconocido en el mundo de la moda. A pesar de que públicamente el conductor nunca habló de su romance, las panelistas de LAM conocen muy bien a Medina, porque incluso el estilista ha visitado sus casas y hasta ha formado parte de las fiestas organizadas por las "angelitas".

Por ejemplo, en mayo de aquel año, cuando todo el equipo se reunió en la casa de Mariana Brey para conocer a su por entonces beba recién nacida, De Brito fue acompañado de quien era su novio, mientras que en 2018 la pareja cenó también en compañía de Andrea Taboada, íntima amiga del conductor. Esas fueron algunas de las muchas veces en las que se muestran juntos.

Medina tiene todas sus redes sociales privadas, y tanto en Instagram como en Facebook sigue a muy pocas personas, entre ellas a Ángel de Brito, y también a todos los familiares de su esposo. La pareja se conoce hace años, y durante su relación, viajaron juntos a Cancún, Nueva York y Miami, entre muchos otros puntos turísticos. La pareja había celebrado su unión el 4 de junio de 2019 con una fiesta sólo para íntimos en el Chateau de Puerto Madero. "Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real. No se mezcla lo público con lo privado. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás", había explicado De Brito con Graciela Borges.