El mundo Maradona hace rato que se encuentra marcado por las polémicas y el cumpleaños de Dalma no fue la excepción a la regla. Es que a muchos les sorprendió el fuerte mensaje que compartió en sus redes Diego para felicitar a su hija por su natalicio.

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió el Diez en su cuenta de Instagram.

Las críticas no tardaron en llegar e hicieron que el abogado del DT de Dorados de México, Matias Morla, tuviera que salir a despegarse e incluso publicó los chats que tuvo con su cliente, donde le adelantaba ese posteo ante las repercusiones que podía llegar a originarse.

Ante algunos mensajes que recibí donde me adjudican haber influido en el mensaje que Diego le dejó a su hija por el cumple, con su aprobación subo la comunicación directa con quien maneja sus redes. Si algo siempre fui es respetuoso y más cuando se trata de temas familiares pic.twitter.com/o2uXXhM71Z — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 2 de abril de 2019

Pero como era de esperarse nada de esto iba a pasar inadvertido a los ojos de Dalma y de su madre, la ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, a quien el ex futbolista acusa de haberle robado dinero y comprar propiedades mientras él se debatía entre la vida y la muerte.

“Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA! ”

Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON!❤️ AMOR O NADA! 😍 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 2 de abril de 2019

Pero hasta Claudia salió al cruce de las declaraciones de su ex. “Las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares... hasta que alguien consciente detiene el proceso”. Contundente, Villafañe agregó en la publicación: “¡Yo decido detenerlo para siempre!”, posteó en su cuenta de Instagram.

El mundo Maradona sigue al rojo vivo.