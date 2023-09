El "muqui-gate" y el furioso descargo de Julieta Prandi: los secretos del origen de la guerra de pasarelas

Durante el comienzo de su carrera, Carolina “Pampita” Ardohain se ganó el apodo de “muqui”, un diminutivo de "mucama", algo que la fue persiguiendo hasta el día de hoy. “Me dolía cuando me decían 'Muqui', pero yo llegaba tan feliz a trabajar que no importaba”, había dicho años atrás la morocha sobre aquella guerra con sus ex compañeras de pasarela que cada tanto vuelve a estar en boca de alguna de sus protagonistas.

Si bien la jurado del Bailando por un sueño siempre se mostró intrigada y afirmaba, en más de una oportunidad, desconocer quién había sido la malvada que le puso aquel apodo, en 2017 se animó a confesar que a sus oídos le había llegado la versión de que había sido Julieta Prandi la culpable. "Creo que Prandi puede haber sido", decía la modelo en aquel año, descartando la teoría que señalaba a Nicole Neumann como la responsable.

Recordemos que por aquel entonces, Pampita había sido parte del programa que conducía Nicole. Allí, no perdió la oportunidad de encarar a la rubia y preguntarle: “¿Vos sabes quién fue?”. Frente a esto, la ex de Fabián Cubero se desligó del tema y aseguró que se trataba de un “mito urbano” que cobró mucha relevancia hasta el punto de instalarse en los medios. Días después, Prandi tomó cartas en el asunto, aceptó ir al ciclo de Pampita por KZO y le devolvió el favor a Nicole.

En aquel momento, cuando le preguntaron a Prandi si había sido Nicole la responsable, respondió sin titubeos: “Sí. Y está bueno que lo aclaremos. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla. Yo me enojé. No estaba mal de tristeza. Pero yo soy la Justicia, necesito que las cosas sean justas. Es feo que te señalen en algo que no hiciste“, explicaba Prandi.

Lo cierto es que el tiempo pasó y el conflicto que ya lleva más de dos décadas sigue sin desaparecer. Resulta que, si bien Pampita asegura ya no guardar ningún rencor, durante su paso por el programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América TV volvieron a señalar a Julieta Prandi como la responsable, algo que molesto, y mucho, a la actriz y modelo. “Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver. No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle ‘apodos’ a nadie, mucho menos si es con malas intenciones”, escribió indignada en Instagram.

A modo de descargo, Julieta recordó aquella entrevista que le dio a Pampita y que mencionábamos al principio de esta nota y sentenció: “A quienes les interesa pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...”.

La "muqui" y la rubia: el origen de la rivalidad entre Pampita y Nicole

La batalla de divismos entre Nicole y Pampita lleva más de 20 años. En el 2001, la actual pareja de Roberto García Moritán tuvo su primera tapa en solitario en la revista Gente, levantando envidias por su meteórico ascenso al estrellato. Los rumores, en aquel entonces, indicaban que otras modelos se negaban a compartir portada con ella.

Hasta ahora, nadie sabe quién empezó la guerra, cómo o cuándo. Lo cierto es que pronto también comenzaron a ser noticia los codazos que Ardohain y Neumann se propinaban sobre la pasarela para ganar espacio. Y, en el 2003, Nicole incluso decidió abandonar un desfile, ofendida por el protagonismo que le habían brindado a su rival.

El asunto escaló aún más cuando comenzó a rodar el apodo que, supuestamente, Neumann le había puesto a Ardohain junto a su compañera de bando, Julieta Prandi: "Muqui", un diminutivo de "mucama". Prandi ya se había desligado del apodo en una entrevista con Gente en el 2004. "A Pampita no le dije nada porque con ella no me trato. No me llevo ni mal ni bien. Tenemos cero relación. Pero es cierto que le pusieron ese apodo, y sé quién se lo puso", admitió.

De todas formas, Nicole siempre negó haber sido la autora del mote. "Había un comentario del sobrenombre, me lo adjudicaron a mí, pero no fue así, jamás lo dije", declaró en 2016. A pesar de todo esto, Pampita insiste en que todo ocurrió hace muchos años y que ya no guarda rencor por eso, pero cada tanto el tema vuelve a resurgir con un ave fénix. ¿Se lo reconocerán algún día?