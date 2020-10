El negocio detrás de la "cita del millón" de Romina Malaspina y Oscu: "¡Traé malla!"

Al final, la modelo y conductora Romina Malaspina confirmó que saldrá con el cantante y youtuber Nicolás “Oscu” Ordetti. La tan esperada cita sería, según confirmaron ambos, al aire libre e incluso la transmitirán por streamming (porque nunca hay que perder la chance de facturar con el contenido).

La confirmación de la tan ansiada noticia llegó por parte de la propia Malaspina que en su cuenta de Instagram. “En este mundo sólo tengo mis cojones y mi palabra; y no rompo ninguna de las dos por nadie. Oscu cumplió y llegó al millón de likes, asique ya arreglamos la salida con stream al aire libre este fin de semana. Esten atentos”, posteó junto a una foto con su look.

Uno de los comentarios que mayor cantidad de likes sumó fue justamente el de Oscu, que con dos palabras llegó a más de 10.000 likes: “Trae malla”. ¿Qué pasará si llega al millón de likes ese comentario? Por las dudas no apuestes nada más Romi.

Lo cierto es que Malaspina necesitaba salir de la polémica que se había generado cuando, después de perder el desafío contra el youtuber, planteó que la cita entre ambos sea virtual lo que le generó una catarata de comentarios y mensajes al mejor estilo hater.

Todo comenzó días atrás, cuando el popular youtuber le hizo una propuesta que la conductora de Canal 26 no dudó en aceptar: "¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, le preguntó Oscu a la ex Gran Hermano y ella, tal vez sin creerlo posible, retrucó: “¡Un millón!”.

Seguramente Romina no sabía que el youtuber, de 1,43 millones de suscriptores en YouTube y poco más de 200 mil en Twitter, iba a conseguir alcanzar esa cifra en cuestión de horas gracias al apoyo de colegas como Álvaro845 (4,79 millones de suscriptores) o CooLifeGame (1,51 millones).

Lo cierto es que Oscu, ni lento ni perezoso, le pidió a la comunidad que integra el vasto mundo de las redes sociales, sobre todo a sus seguidores en la plataforma del pajarito azul, que lo ayudarán a cumplir su objetivo: “Hoy por mí, mañana por ustedes”.

A las pocas horas, el youtuber ya había conseguido llegar a la mitad y al día siguiente la misión ya se había completado. “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina”, escribió, sin saber que la modelo finalmente se había arrepentido. Creyendo que todo se trataba de un chiste, Romina explicó que no esperó que su admirador lograra el objetivo y agregó: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”.

En ese momento, audaz, recordó que sobre el país recae un aislamiento obligatorio que hay que cumplir, por lo que remarcó que, de cumplir la promesa, no se tratará de una cita convencional: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”, pidió.

Finalmente, publicó un video dedicado a los que la acusaban de "no tener palabra" y concluyó: "Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos”. Como dato de color, el tuit que utilizó Oscu para convencer a Romina Malaspina se convirtió en el que más "likes" cosechó en la Argentina. Todo un logro conseguido por amor.