"Él no quiere a nadie": Taboada se enteró por redes sociales que Ángel de Brito dejó de ser su amigo

¿16 años de amistad a la basura? Ángel de Brito, conductor de LAM, publicó en sus redes sociales que se había alejado de Andrea Taboada, ex panelista del programa, y la periodista reaccionó con sorpresa y desconcierto: ‘¿Esto es fake?’.

Con casi cuatro millones de seguidores, el conductor respondió preguntas de sus seguidores hasta que uno de ellos le consultó sobre sus amistades actuales: “¿Dejaste de ser amigo de Pampito y Taboada? ¿Eran relaciones falsas o cambiaste?”, a lo que él afirmó: “Me bajé de esas amistades, pero todo bien”.

Ambos periodistas compartían una relación por fuera de lo profesional, compartieron viajes juntos, hasta que echaron a la panelista del programa, el cual formaba parte desde su creación, en junio de este año: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros”, había anunciado Taboada.

Sin embargo, el conductor afirmó que antes de su salida habían tenido cruces personales: “No se rompió ni la amistad ni nada, estamos en un momento como de impasse de la amistad, pero quiero aclarar que no tiene nada que ver con su salida porque esto fue en octubre. Son diferencias personales, pero nada grave y tampoco tienen nada que ver con la salida, no es una traición como se está diciendo tampoco. Esto es algo muy hablado, para mí también fue muy difícil tomar la decisión”.

Cuando subió la respuesta a sus redes sobre la situación actual con Taboada no tardó en viralizarse en Twitter, llegándole a la periodista. “Que manía de ser caretas y decir que está todo bien cuando dejan de ser amigo jajajaajaj fue se odian?”, había publicado una usuaria. La respuesta de Andrea no tardó: “¿Esto es fake?”.

El comentario del conductor generó indignación entre los seguidores que saltaron a defender a Taboada: “Entonces eran ciertos los rumores Andrea, te clavo un puñal en la espalda”, comentó un usuario. Mientras que otra seguidora publicó: “Es horrible lo que voy a decir, pero no era tu amigo, creo que no es amigo de nadie. El otro día le preguntaron a quién prefería, Brey o vos, eligió a Brey. Él fue el que te rajo de LAM. Hace tu vida, la vida se encarga de los falsos amigos. Sos muy buena persona”.

Sobre los dichos de Ángel, Taboada comentó: “No tengo nada para agregar. Está todo bien. Besos, gracias por escribirme”, en diálogo con PrimiciasYa.

A lo largo de los años de amistad, Andrea y Ángel atravesaron varias discusiones en pleno programa. En mayo del año pasado, la ex panelista recordó una fuerte pelea que tuvieron: “Ángel y yo nos queremos mucho. Los cruces que tenemos en el aire, a veces son en serio y otras veces nos miramos y nos entendemos, fluye esa parte. Pero sí, nos hemos enfadado mutuamente, aunque Ángel es el conductor y yo soy la panelista”, recordó al medio antes mencionado.

Este enfrentamiento surgió en medio de una de las polémicas con Yanina Latorre: “Cuando ocurrió lo de Yanina y mi situación personal, donde se mezclaron aspectos periodísticos y personales, hemos tenido conversaciones personales donde ambos nos dijimos cosas, pero prefiero mantener eso en el ámbito personal. Son experiencias de aprendizaje. Aunque somos siete personas junto con todo el equipo técnico y de producción, es como una familia que convive y atraviesa de todo”.

“Él me dice que soy dramática, y en realidad lo soy. Para mí, todo es una tragedia griega, lo cual puede complicar las cosas. Aun así, no hay nada que pueda romper nuestra amistad”. Y señaló: “Hemos tenido muchas peleas, incluso llegó a bloquearme en WhatsApp y armé un escándalo. Luego me desbloqueó, pero para mí fue una traición y una tragedia. Le dije que seguramente a Yanina no le haría eso, y así sucesiva