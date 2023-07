El notero de América que compró droga en vivo se justificó: "Estoy shockeado"

Fabián Rubino dio la nota el miércoles cuando, sin titubear, decidió ingresar en un búnker narco ubicado en el barrio de Balvanera y frente a la atenta mirada de las cámaras de América TV compró droga en vivo, lo que para algunos expertos en la materia es un claro delito debido a que la acción del panelista de Desayuno Americano estuvo "al filo de una apología”, de acuerdo con el abogado Miguel Ángel Pierri.

De acuerdo con el letrado, quien le brindó su punto de vista a este sitio, Rubino "cayó en la apología de un delito" y remarcó que "en el pasado, con otros jueces, hubiera ido preso directamente". Lo cierto es que nada de esto ocurrió y la Policía de la Ciudad, presionada tal vez por la opinión popular que se formó a raíz de este suceso televisivo, realizó un allanamiento en ese búnker de Once por la noche.

El procedimiento se produjo en el edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100. En ese lugar, el notero había estado un mes atrás y había sido amenazado. Pese a vivir ese tenso momento, Rubino se dirigió nuevamente a este lugar, que se encuentra frente al Centro Cultural Kónex, y preguntó si vendían drogas. "Sí", le respondieron para su sorpresa y le ofrecieron una dosis por $1.500.

La secuencia fue captada por la cámara y fue emitida en vivo. Desde el estudio, uno de los panelistas, Christian Poletti, especialista en Derecho Pena, se encargó de realizar la denuncia al 911. “Ahora me estoy enterando que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos”, explicó Rubino en declaraciones radiales más tarde.

Sobre lo que pasó después del llamado a la Policía, dijo: “Ahí quedamos al aire, llamamos al 911, llegó la policía, llamaron a secretarias, fiscalías, me llevaron a la comisaría, me tomaron la declaración y quedé afuera. Me fui caminando al canal”. Cabe remarcar que mientras aún estaba en vivo en el ciclo que conduce Pamela David, el panelista fue llevado en un patrullero por la policía "a la seccional porque me van a tomar declaración".

Horas más tarde, en América Noticias (América TV), el cronista relató toda su experiencia. "A ese lugar llegamos por la denuncia de los vecinos. Es un delito que está a la vista. Acá es como un kiosco. Subís las escalones, golpeas, pedís de comprar, pasas la plata, te dan la droga y salís. Por un lado venden droga y por otro funciona como un hotel. Adentro hay mujeres con menores, a los que no podés sacar. Antes de entrar yo vi a un nene de 12 años salir del lugar", explicó.

El panelista se mostró "shockeado" y "sorprendido" por lo que le tocó vivir. Incluso, señaló que se sorprendió, como todos, cuando accedieron a venderle droga frente a las cámaras. "Yo me estoy sorprendiendo ahora, en realidad, porque en ese momento uno va para adelante y quizás no mide las consecuencias. Después empezará un tema como el que decían ustedes, de la ética o no ética. Ahí había un delito en flagrancia, digamos. Y había que comprobarlo”, sostuvo.

Y frente a las críticas que cosechó, se justificó: "Yo trato de hacer periodismo, más de 30 años haciendo periodismo. Y lo que traté de hacer es periodismo puro. Quizás un poco más arriesgado de lo que hago siempre. Porque de todas maneras traté de comprobar si lo que denunciaban los vecinos era cierto. Yo no estaba jugando al policía y al ladrón. Estaba tratando de comprobar si eso era cierto, porque estaba a la vista de todos".

De acuerdo con Rubino, fue a la comisaría "únicamente en calidad de testigo para prestar declaración". “Uno hace su laburo y nada más. Yo quiero pasar desapercibido, quiero trabajar de esto, que es lo que me gusta y amo, y nada más. Pero la gente también está con ansias de que alguien haga algo por ellos. Y la gente sintió que, por ahí, yo hice algo por ellos”, aseguró.

Finalmente, ante la consulta sobre si tiene medio de recibir alguna represalia por su accionar y sentenció: “Por mi no. Pero bueno, qué vamos a hacer, la vida. Esto se soluciona si todos participamos, si todos cumplimos el rol que tenemos que cumplir”. Según las fuentes del caso, ese mismo lugar ya había sido allanado antes de la última Navidad en el marco de una causa que tiene procesadas a personas que vivían allí. La misma está a cargo la Unidad Fiscal Especializada en Investigación en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE).