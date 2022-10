El nuevo golpe bajo de Icardi y el sugestivo mensaje que le mandó al muro la mamá de Wanda

Después de que L-Gate sorprendiera casi por cadena nacional (salió grabado en el ciclo de Mirtha Legrand y, en simultáneo, al aire con Luis Ventura) su incipiente relación con Wanda Nara, los ojos de todos se centraron en la reacción de Mauro Icardi. Y, como era de esperarse, el delantero no les falló a sus detractores e insistió con su postura de buscar una forzada reconciliación vía redes sociales con la madre de sus dos hijas.

Unas horitas antes de que el trapero confirmara la relación, la información ya se había filtrado en los medios y, claro, llegó a los oídos de Icardi, quien se encuentra junto a su padre en Estambul. Lejos de darle espacio a la empresaria, el deportista irrumpió en el último live que la rubia realizó con sus seguidores en Instagram y le espetó dos fuertes mensajes: "Te extrañamos" y "¿Cuándo volvés?".

Wanda no pudo disimular su incomodidad e incluso les mostró a Zaira y a su peluquero y amigo, Kenny Palacios, lo que le acababa de escribir desde Turquía su todavía marido. "Es muy fuerte. No contesto, pero es muy fuerte", fue la escueta respuesta que le dio la empresaria. No conforme con el desplante público, Icardi volvió a insistir y, antes de que Wanda diera por finalizada la transmisión, volvió a dejarle un mensaje público: "Chau, mi amor; te esperamos".

Después de que L-Gante y Wanda blanquearan su relación, Icardi volvió a apelar a sus redes sociales para enviarle no tan sutiles indirectas a su todavía mujer. En principio, el futbolista compartió una foto desde Turquía en la que se lo puede ver junto a su padre, Juan Carlos; y a todos los hijos de la empresaria: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Ni lenta, ni perezosa; quien no tardó en contestarle fue la mamá de Wanda y Zaira, Nora Colosimo. Cabe recordar que la madre de las Nara vive desde hace años en Italia y, en la actualidad, reside en la casa de campo que Wanda y Mauro tienen a tan sólo cuarenta kilómetros de Milán. "¡Ya vamos!", fue la respuesta que le escribió, al tiempo que sumó el emoji de un avión y el de la bandera italiana.

Dos días atrás, Mauro ya había sacado la carta de "padrastro" desde Turquía. ¿Qué hizo? Subió una foto con sus hijas y Constantino, en la que dio a entender que es él quien se encuentra al cuidado de los hijos mayores de su mujer. "Después de una semana, volvió Cokito de su viaje escolar. Los amo", les dedicó.

No conforme con el silencio de radio por parte de Wanda, Mauro se cansó y volvió al "operativo beboteo". ¿Qué hizo ahora? Subió cerca de 15 historias en las que se lo puede posar súper sexy. ¿El detalle? La mayoría de las postales fueron tomadas por la propia Wanda y, en todos los casos, se trata de viajes que realizaron en pareja o junto a todos los hijos de la familia ensamblada.

¿Qué respondió la empresaria? Absolutamente nada. En concreto, Wanda se limitó a compartir videos y fotos de sus vacaciones con amigas en Uruguay. Y, de yapa para sus seguidores, se mostró diosa total en la habitación del hotel.