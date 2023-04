El Ogro Fabbiani afirmó que la usan como "trofeo" y Uma reveló: "Me agarró depresión"

El escándalo familiar estalló el último fin de semana a partir de un contundente descargo de Cristian “El Ogro” Fabbiani y luego de que trascendiera que que el ex futbolista no estuvo presente en el cumpleaños de 15 de su hija Uma, fruto de su relación con Amalia Granata. "Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. La vida siempre es justa para el que dice la verdad", fue el mensaje del ex deportista, en un claro palo hacia su ex.

Lo cierto es que acompañada por su madre, Uma no tardó en romper el silencio y no dudó en apuntar contra su papá. "Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno..."., dijo la adolescente en LAM al ser consultada sobre la relación que mantiene con el ex River.

Más tarde, la propia Uma habló con Intrusos y señaló que hace “más o menos dos años, o un poco más” que no tiene diálogo con El Ogro. Además, contó que su papá no le mandó ningún mensaje privad para desearle, ni siquiera, un feliz cumpleaños. “¿Te angustió lo que pasó?”, quiso saber el notero Alejandro Guatti. Ante eso, la adolescente respondió: “Puede ser que me haya angustiado, pero es un tema que ya lo traté”.

Sobre la ausencia de su papá durante estos últimos años, la hija de Granata sostuvo que tuvo que tratar el tema en terapia. “Fui al psicólogo, hice todo mi esfuerzo para no estar mal, porque claramente, me agarró depresión en su momento”, dijo ella con entereza. Y agregó: “Siento que ya lo pude sacar adelante y lo normalicé más, pero tuve depresión”. Al escuchar a su hija, El Ogro intercambió un par de mensajes con Karina Iavícoli y le contó su plan para reconquistar a su hija.

En principio, el ex delantero se mostró conciliador y con esperanzas de recomponer la relación con su hija. “Uma es lo más lindo que tengo, pero el tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa”, dijo y ante la propuesta de grabar una nota para tener su versión de los hechos, respondió tajante: “Para ese entonces, todo va a volver a la normalidad. Uma es lo mejor que tengo, siento que se la tomó como un trofeo. Hace 15 años que no hablo con Amalia. Tengo que tener paciencia”, concluyó.

Si bien Uma prefirió no dar más detalles de la interna familiar para evitar que el problema crezca más de lo que es actualmente, su mamá se desligó y explicó que siempre fomentó que su hija y el padre tuvieran una buena relación, pero que la misma se cortó hace dos años. "Siempre fomenté la relación de Uma con su papá. No tengo ningún problema con él. Al contrario. Yo tengo una relación increíble con mi papá, y quiero que lo mismo le pase a ella con el suyo", sostuvo.

Pese a que no asistió, sí estuvieron presentes durante la celebración la actual esposa del "Ogro", Gimena Vascón, y los hijos que tuvo con ella: Santino y Ámbar. “A mí lo que me cuentan es que, directamente, Uma no lo invitó al padre porque no tienen contacto. Uma no habla con él. No tiene un contacto muy fluido al parecer. Y como no se hablan, ella habría decidido no invitarlo", fue la versión que dio el periodista Juan Etchegoyen.

De acuerdo con el panelista, “Uma tiene una excelente relación con la familia de su papá" y por eso los invitó a su cumpleaños de 15. "Pero con el papá no estaría pasando la mejor situación. Uma la pasó súper bien con la familia de su padre. Fueron los últimos en irse de la fiesta, según me contaron. Imaginate lo bien que la pasaron”, dijo Juan mientras en la pantalla del estudio mostraban el listado completo de invitados a la fiesta.

Yessica, la hermana de Fabbiani, también se puso a favor de Uma, destacó la "madurez" de su sobrina en medio de esta interna familiar. "La madurez que tiene Uma es algo increíble. Orgullosa de la mujer en la que te convertiste y en lo buena persona que sos. Siempre mi persona favorita", sentenció.