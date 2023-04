Fabbiani faltó a los "15" de su hija y apuntó contra Granata: "Tuve que pasar por mucha mierda"

El último domingo fue el día más esperado por Uma Fabbiani, la hija de Cristian "El Ogro" Fabbiani y Amalia Granata, desde que tenía siete años: su cumpleaños de 15. Y es por eso que su madre organizó un festejo a todo trapo en un salón en Benavídez, donde hubo hasta personajes famosos. Pero quien dio la nota fue el ex futbolista, quien brilló por su ausencia a pesar de que su pareja Gimena Vascon y sus otros tres hijos dijeron "presentes" en el lugar.

La ausencia del padre fue dada a conocer por todos los medios de prensa y generó que éste dejara una publicación muy firme, cargada de acusaciones encubiertas y reclamos, para recordar el día que Uma llegó al mundo y lo que significó para el jugador, acompañada de una tierna foto de ambos de hace más de 10 años.

"23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas, aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana", comenzó escribiendo Fabbiani.

"Hoy con 15 años sólo espero que seas feliz. No importa otra cosa, sólo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta", disparó el ex deportista, en un claro palo hacia su ex. "Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados", agregó en referencia a su pareja y Santino, Ámbar y Belinda, los tres hermanos de Uma.

"Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados", explicó Fabbiani.

"El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre que seas feliz hija. Papá te ama", cerró su mensaje el Ogro.

La ausencia del ex futbolista de River Plate, entre otros clubes, fue la gran noticia durante la cobertura del evento que se hizo desde América TV. La madre de Uma fue parte de la señal durante muchos años, y todavía mantiene muchos amigos en el lugar, como por ejemplo Marcelo Polino y Baby Etchecopar, quienes estuvieron presentes en el festejo.

"Es una fiesta que espero desde los siete años y finalmente llegó. Estoy nerviosa, pero a medida de la noche voy a estar mejor", confesó la cumpleañera para Secretos Verdaderos, quien reveló que cambió de opinión muchas veces para definir el vestido que usaría el día más importante de su vida hasta el momento.

También Amalia atendió a la prensa, quien reveló que toda la organización fue agotadora y que ella estuvo en cada detalle. "Hace un montón que viene preparando esta fiesta, está como emocionada. Somos muy compañeras", detalló Granata.

"Ella es muy grandota, muy alta, con tacos me lleva una cabeza. Es super morena, no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores, con el calzado. El vestido principal es soñado y el último es más relajado porque va por zapatillas", explicó Amalia sobre el look de su hija. "Hacer una fiesta es un estrés, pero llegué con todo a tiempo”, añadió.

"Lo buena que es, muy sana, súper sensible, muy compañera y compinche mía. Ahora más que antes, porque salimos a comprar ropa juntas, le presto ropa, carteras. Es una nena noble que no tiene maldad, y eso es lo que una quiere de sus hijos", reconoció Granata, sobre el orgullo que le despierta Uma.

Los elogios hacia la quinceañera fueron devueltos, ya que Uma aseguró que su mamá la "ayuda mucho" y que "si hay algo que no es posible va y lo intenta”. "Siempre busca lo que es bueno para mí, y si no, busca de vuelta. Nunca se da por vencida", confirmó la joven.