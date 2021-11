El "operativo contención" que Luis Miguel le exigió a Netflix y la versión de víctima que instaló

La serie de Luis Miguel llegó a su fin luego de que el jueves estuvieron disponibles los últimos seis capítulos que comprendían la tercera y última temporada. Con varias cosas que se contaron, otras que no y la siempre presente mirada del cantante para contar todos los hechos (con alguna mentira incluida para hacerlo quedar mejor en algunas situaciones) en el tramo final se contó el desenlace de una carrera plagada de estafas y abusos por parte de sus managers que terminaron quitándole, robándole en algunos casos, dinero lo que lo llevó a casi estar en bancarrota.

Ese motivo fue el explotado por Luis Miguel para abordar no sólo la realización de la serie. Pero no fue el único. Aunque no lo muestra abiertamente, en los últimos seis capítulos, lo cierto es que la carrera del cantante se encontraba estancada. Esos dos ejes recién quedaron en claro con el final de la serie ya que se especuló mucho con que había otros motivos.

Justamente toda la especulación detrás de esto generó que el cantante tuviera que usar sus redes sociales para dejar un breve comunicado, algo que es poco habitual debido a que Luis Miguel no es un artista que le de importancia a las diferentes redes sociales. “La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales”, aclaró “El Sol” en su cuenta de Twitter.

¿Cuál fue el motivo detrás de ese tuit? Es que muchos de los familiares de Luis Miguel salieron a desmentir la forma en la que se expusieron ciertos hechos. Desde su hermano menor, Sergio, hasta su hija mayor Michelle Salas, remarcaron que hay muchas diferencias entre lo que expone la serie y lo que realmente ocurrió.

Sobre todo en los temas más escabrosos. Y ahí es donde empiezan algunas cuestiones vinculadas con los motivos de la serie. Es que el cantante cuando decidió firmar el acuerdo y crear la productora para hacer la serie no estaba teniendo mucha actividad, es decir, ingresos. Al anunciar la serie, se puso a grabar el disco “¡México por Siempre!”. Lanzado meses antes de que se transmita la serie, el álbum contó con el hit “Soy lo prohibido”; pero la fama que alcanzó la producción de Netflix hizo que las reproducciones se dispararán en todas las plataformas.

Eso sirvió para posicionarlo como uno de los álbumes del 2018 y le dejó dos premios Grammys, más otros reconocimientos. De ahí que empezó a dar recitales, shows y a planificar una gira que se canceló como consecuencia de la pandemia del Covid-19. El famoso recital de Las Vegas tampoco fue tan así como se lo presenta ya que antes de hacerlo estaba lanzado “¡México por Siempre!”, que fue el primer trabajo en siete años de Luis Miguel. Por lo que la apuesta a llenar salas no era tan arriesgada tampoco.

Es que hay varias cuestiones que la propia serie buscó cambiar para darle un tono más de tensión, drama y vértigo. Por ejemplo. Cuando habla de dueto con Mariah Carey, su novia de ese entonces, no hace mención a la verdadera artista con el que lo grabó. E incluso se omite, que en la versión final Luismi no canta en inglés, sino en español. Así quedó la canción que finalmente se comercializó: un dueto en ambos idiomas con Celine Dion.

La cantante, es ese entonces, lograba fama mundial por ser la voz detrás del soundtrack de Titanic, una de las películas más taquilleras de la década de los noventa.