El operativo distracción de Wanda: viajó a Londres con Icardi mientras la China brillaba en Madrid

Wanda Nara y Mauro Icardi vienen de una tormenta complicada, de esas que arrasan con todo y no dejan nada a su paso. Sin embargo, parece que el sol salió para los dos y, después de mucho esfuerzo, le dieron una nueva oportunidad al amor. Tan es así que recientemente Wanda decidió organizar una vacaciones a Londres con su marido y sus cinco hijos, aunque las malas lenguas aseguran que este viaje es una excusa para contrarrestar la atención que está recibiendo Eugenia La China Suárez en Madrid, quien viajó a la entrega de los Premios Platino.

Wanda, experta en redes, describió el momento maravilloso que disfrutó con su familia el Día de la Madre, ya que esta fecha se celebra en distintos países de Europa el 1° de mayo: "Mi día en el rol que más orgullo me da, mi rol de madre. Verlos crecer felices y sobre todo con esos corazones tan hermosos me hace creer que estoy haciendo las cosas bien. Feliz día todas las mamás ,el trabajo más difícil pero el que más recompensa nos da sin dudas" .

Mientras todo esto sucedía, en España la China Suárez se calzaba los zapatos Jimmy Choo y su vestido de la prestigiosa marca española Yolancris para dirigirse a los Premios Platino y deslumbrar a todos en la alfombra roja.

En la previa de los galardones, Suárez posteó una serie de imágenes en blanco y negro en su cuenta de Instagram mostrando su outfit . "Tamos ready", dijo la ex de Benjamín Vicuña.

Mientras la China le daba F5 para ver como había quedado su publicación, Wanda recibía a sus hijos varones que llegaban en tren para seguir con sus vacaciones soñadas que justo coinciden con la presencia de la ex Teen Angel en tierra española para festejar la noche de la estrellas iberoamericanas donde la serie El Reino arrasó con los premios.

Wanda se habrá dicho a si misma, dos veces con la misma piedra no me tropiezo, y organizó un operativo distracción para que Mauro no se tentara con la llegada de la China a Europa. ¿Habrá sido por eso que planeó la escapadita con toda la familia?

No obstante, Nara realizó una publicación de varias imágenes con solo una bata de baño en blanco y negro. “Tentaciones hay muchas, pero que merezcan el pecado, muy pocas”, esto escribió su post. ¿Un palito para la China?

En las supuestas vacaciones familiares se pudieron ver fotos en lugares icónicos, como las cabinas telefónicas rojas y asimismo en el Red Bus, muy clásico de esta ciudad. Además, se sacaron selfies, pasearon y aprovecharon el arte callejero y se dejaron dibujar por un artista en las calles londinenses.