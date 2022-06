El operativo para vaciar a Maradona horas después de su muerte y los dos millones de Suiza

Los herederos de Diego Maradona mantuvieron un encuentro en la mañana del martes en el que se repartieron los pocos objetos de valor que el "Diez" le había pedido a Matías Morla que enviara en un container desde Dubai. La grave denuncia por los objetos faltantes y los dos millones de dólares de la cuenta de Suiza.

"Tres meses antes de morir, Diego había empezado a desconfiar de un montón de cosas y le pidió a Verónica (Ojeda) que me pidiera a mí, recordá que yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad, que le ubicáramos un contenedor que había traído al país a su nombre", reveló Mario Baudry, pareja de Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, en diálogo con el ciclo radial de Jorge Rial, Argenzuela.

De acuerdo a Baudry, fue el propio Diego quien la llamó a la madre de su hijo menor y le pidió: "Tengo un contador que me está robando, necesito que me ubiques este contenedor". El contador al que hace alusión el abogado de Dieguito Fernando es un hombre que trabajaba con Matías Morla y que tenía un poder suministrado por el abogado para poder administrar los bienes del "Diez".

"Nos pusimos a buscar el contenedor. Es un trámite bastante sencillo que se realiza a través del sistema de aduanas. Pero no salía absolutamente nada. Nos tomamos el trabajo de contratar a una persona para que llamara a todas las empresas navieras que trabajan en el país, que no son muchas. Tampoco encontramos nada. Al día siguiente, uno de los empleados de la empresa nos contacta y nos dice: 'No recibimos ningún contenedor de Diego, pero hace un año un señor (Sergio) Garmendia nos contó que el container que estaba a nombre suyo, era en realidad de Maradona. Nos pusimos todos contentos'", detalló Baudry.

Con el número del contenedor a nombre de Garmendia, Baudry pudo reconstruir que primero fue trasladado a una casa y luego al depósito de Beccar. "Cuando vamos, los de la empresa nos dicen que había llegado abierto, sin un tercio de las cosas y sin el precinto de seguridad que le ponen las empresas navieras. Y que el día del fallecimiento de Diego, sólo una hora después, el señor Garmendia había querido entrar y se lo prohibieron, porque ya se habían enterado por los medios que Diego acababa de morir. Llamaron a la Policía, pero cuando llegó ya se había retirado".

"Quedaron muy cosas cosas, las que usaba Diego todos los días. Pero están las cajas de todos los relojes, las cadenas, las pulseras y las joyas vacías. Incluso están hasta los certificados de los relojes. Dejamos todo asentado con un acta notarial. Se robaron todo lo que era de valor de Diego. Dejaron, por ejemplo, un cuadro de Marilyn Monroe con diamantes porque era fácil de identificar. Pero un Rolex robado lo identificás sólo por el número, así que cuando lo vayan a arreglar va a saltar que es robado", precisó.

Esa no fue la única irregularidad que detectaron los herederos de Maradona. "Cuando fuimos a la caja de seguridad que tenía en el banco, nos encontramos con que estaba vacía. La habían vaciado el día anterior. Al día siguiente del fallecimiento de Diego cerraron un montón de cuentas corrientes y dejaron sólo una, que es la que presentaron en la sucesión. En la billetera de Diego estaban todas sus tarjetas, por lo que pudimos rastrear las cuentas y ahora pedimos que se investiguen los movimientos para saber realmente cuánta plata movía Diego y en qué se gastaba".

De acuerdo a Baudry, se lograron detectar al menos cinco cuentas corrientes en la Argentina y "muchas más" en el extranjero. "Morla denuncia que había siete millones de dólares en la sucesión, pero el 25 de marzo del año pasado, cinco meses después de la muerte de Diego, se llevó dos de los cuatro millones de dólares que había en una cuenta en Suiza", denunció el representante legal del hijo menor de Maradona.