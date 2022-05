El operativo presentación de Ámbar y su rol como la nueva heredera de la dinastía Legrand

Los Martín Fierro son la escena perfecta para hacer una representación simple de quién podría ocupar el trono de la reina madre de la televisión, la señora Mirtha Legrand, quien ayer llegó a la premiación junto a su hija Marcela Tinayre, sus nietos, Nacho Viale y Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis. Pero claro, nada es casualidad para el clan Tinayre-Legrand, por eso en BigBang nos preguntamos: ¿Ámbar de Benedictis es la elegida?

"Lo que se había hablado era que iban a subir las cuatro generaciones al escenario al momento de homenajear a Mirtha. Como no estaba nominada y Susana ya tenía el de Platino porque sino no venía de Uruguay, se tuvo que inventar a último momento el canje para justificar el homenaje", reconocieron desde APTRA a BigBang sin pelos en la lengua, cuando se le consulto por la presencia de la joven de 19 años.

El clan se las arregl{o para arribar todos juntos al Hilton, sin embargo, la primera en pasar por la alfombra roja fue Juana Viale, quien horas después se terminó llevando el premio a la mejor conductora de los últimos años. "Es la noche de Juanita", dijeron desde su entorno, mientras la reina de los almuerzos aguardaba junto a la conductora de Las Rubias para hacer lo propio. No obstante, parece que sus nietos e hija están preparando el desembarco de Ámbar para que se transformé en la heredera de la dinastía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hace varios días Marcela visitó un conocido programa de espectáculos y reconoció que su nieta "va a ir de cajón porque además es brillante" al ser consultada sobre si la joven de 19 años continuará con el legado familiar. Asimismo en esa entrevista aseguró que Ambar no iría a los Martin Fierro: "No creo que vaya porque no creo que entre en la mesa", detalló Tinayre. Parece que los presagios de la hija de Daniel Tinayre no fueron los adecuados, porque al final no sólo estuvo su nieta, sino también su ex marido, papá de Nacho y Juana.

Supuestamente todo el clan estaba junto para realizarle un homenaje a Mirtha, pero a último momento algo cambió. Inmediatamente después de que Juanita recibiera su premio, los organizadores se acercaron a la mesa de la "Chiqui" para escoltarla al escenario. Era, claro, su momento.

"Subo sola", dicen que respondió tajante, ante la sorpresa de todos los que estaban ahí. Minutos después, la conductora lo reconoció: "Me habían dicho que teníamos que venir, que teníamos que subir las cuatro generaciones, porque también está Ámbar, mi bisnieta".

Sin embargo, las sospechas indican que Ámbar no fue sólo por este motivo. Ella ya dio sus primeros pasos en el rubro televisivo, pero siempre detrás de cámaras. Fue en diciembre de 2020 cuando dejó en shock tanto a su madre como a su bisabuela ingresando en escena en el famoso almuerzo que reunió a las cuatro generaciones de mujeres de la familia.

Cuando eso sucedió, el productor general de los almuerzos, Nacho Viale aseguró que su sobrina, que había terminado el secundario y estaba por cumplir 18 años, le pidió participar del programa televisivo y aparecer en cámara llevando flores a su mamá. ¿Será cierto, o quisieron probar cómo daba en pantalla Ámbar de Benedictis?

Ámbar de Benedictis es la hija mayor de Juana Viale y una de las bisnietas de Mirtha Legrand. El año pasado terminó el secundario y decidió continuar con sus estudios en París, donde cursó en la prestigiosa Universidad de La Sorbona, ya que habla perfectamente francés, luego de haber cursado sus estudios secundarios en el Liceo Francés Jean Mermoz de Buenos Aires.