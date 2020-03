El oscuro crimen irresuelto que motivó la separación de Rocío Oliva y Maradona: "No le importó mucho ayudarme"

La manager del equipo femenino de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rocio Oliva, reveló cuáles fueron las verdaderas razones de la separación con Diego Armando Maradona, en 2018, y apuntó que una de las razones fue la falta de apoyo que recibió por parte del actual DT del Lobo para que avance la causa que investiga el homicidio de su padre, Juan Oliva, ocurrido en el año 2003.

El crimen sucedió en 2003 cuando, de acuerdo a las crónicas periodísticas de ese entonces, el padre de Oliva fue asesinado de un disparo fatal que efectuó Carlos Nogueira, hijo del ex diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Joaquín "Pipi" Nogueira. Las razones del brutal asesinato nunca quedaron del todo claras, aunque la versión que circuló en aquel entonces era que la discusión comenzó por el pago de un extra para extender el horario del uso de un salón de fiestas.

Los Nogueira además mantenían un vínculo con Roberto “El Lujanero” Laffont, sindicado como el rey del juego clandestino en la provincia de Buenos Aires. Laffont, que cayó detenido en mayo de 2018, fue durante años el abogado de la familia a la que le apunta la familia Oliva.

“Para hablar un poco de todo, a él no le importó mucho poder ayudarme en eso. Me acuerdo de que en un momento me habían hecho escribir una carta, porque le dijo él a su abogado 'dale una mano a Rocío'. Y yo puse todas las fichas en eso”, contó Rocio en una entrevista con el diario Clarín en la que recordó el homicidio de su padre. En 2003, la ex de Diego tenía apenas 12 años.

“Me hizo escribir una carta, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que pasó y lo que me acordara de ese momento. Vivía en Dubai y me pasé una semana entera durmiéndome muy tarde, recordando todo de nuevo, poniéndole mucho énfasis a cada cosa que escribía. Sabía que era por conseguir justicia por mi papá, para que yo pudiese estar tranquila en un montón de cuestiones”, agregó Rocio.