El oscuro vínculo que mantuvo Bill Gates en el pasado y que enfureció a Melinda

El lunes pasado, el fundador de Microsoft, Bill Gates, anunció a través de sus redes sociales que se había separado de su esposa Melinda Gates, después de 27 años de matrimonio.

Según indicaron fuentes cercanas a la pareja, la relación de ambos empezó a quebrarse años atrás, en parte por algunas de las amistades que el fundador de Microsoft tenía y que le molestaban mucho a su esposa.

Bill Gates y Melinda se separaron.

Una de esas personas que Melina no quería cerca de Gates era justamente al magnate financiero y abusador sexual de menores Jefrrey Epstein, a quien conoció en la ciudad de Nueva York cuando su esposo los presentó. Desde el primer encuentro, ella sintió rechazo por él y se enfureció con su marido, ya que desaprobaba ese vínculo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al parecer, la amistad de Bill Gates con Jeffrey Epstein significó un quiebre en su relación con Melinda, al punto de que ella llegó a contarle a sus conocidos cuánto la incomodaba sentir que tenía cerca al magnate neoyorquino, sobre todo porque no quería que la relacionaran con él.

Para aquel entonces ya eran conocidas algunas de las historias de abuso sexual. El poderoso hombre de Wall Street había sido condenado en el 2008 por prostituir a menores, por lo que la relación que tuvo Bill Gates con Jeffrey Epstein atormentaba mucho a Melinda.

Algunos dicen que el quiebre de la pareja empezó cuando él se juntaba con Jeffrey Epstein.

Aunque lo ha negado en repetidas ocasiones, el fundador de Microsoft al parecer mantuvo una relación estrecha con Epstein. Según el New York Times, los magnates mantuvieron numerosos encuentros desde el 2011. Boris Nikolic, un asesor de Bill Gates, estuvo involucrado en la ejecución del testamento del financiero neoyorquino. Y Melanie Walker, quien trabajó en la Fundación Gates, asesoró también a Epstein.

Según los rumores, en 2011 Gates asistió a una fiesta en la mansión de Epstein en Manhattan y en 2013 el fundador de Microsoft viajó en el avión privado del magnate neoyorquino de Nueva Jersey a Palm Beach, Florida. Ese mismo año los dos se habrían reencontrado en la ciudad de Nueva York.

La pareja estuvo casada 27 años.

"Cada reunión en la que estaba con él habían otras personas. Nunca estuve en ninguna fiesta ni nada por el estilo. Nunca donó dinero a nada que yo sepa”, agregó Gates sobre el millonario que finalmente se suicidó en 2019 mientras estaba preso.

Una fuente cercana a los Gates confirmó que Melinda estaba furiosa con la relación, no solo por las cosas que había hecho, sino porque, según ella, era una persona que en público se comportaba de manera desagradable, tenía malos modales y por eso mucha gente no quería estar a su lado.

La relación entre los dos hombres al parecer se quebró en 2014. Ese año, alentado por Epstein, Gates le donó 2 millones de dólares al Media Lab del Massachusetts Institute of Technology. Pero al finalizar el 2014 el financiero neoyorquino se quejó de que Gates ya no la llamaba más, aunque no se sabe si eso pasó tras un pedido particular de Melinda.