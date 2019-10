El otro Cacho: cuando dijo una barbaridad sobre las violaciones (y el día que Monzón lo quiso boxear)

La lista de amores de Cacho Castaña fue larga. Pero entre sus relatos amorosos se destacó siempre el affaire que mantuvo con Susana Giménez y que casi le garantiza un nocaut del ex campeón del mundo Carlos Monzón.

En 1977, el mismo año que el deportista colgó los guantes, se estrenó El macho, segunda y última colaboración cinematográfica con La Su. Un año después, en febrero de 1978, se separaron y Monzón se consoló en los brazos de Pata Villanueva.

Pero el ex boxeador nunca aceptó un “no” como respuesta y en más de una oportunidad intentó reconquistar a la actual conductora de Telefe. En uno de esos "regresos" sin previo aviso -un enero en Mar del Plata- fue que la actriz tuvo que echar de su cama a Cacho para que los dos hombres no se cruzaran. El resultado de esa hipotética pelea hubiera sido, claro está, negativa para el cantante.

El autor de “Café La Humedad” saltó por un balcón y escapó en el baúl del auto de un amigo que había ido a socorrerlo. Castaña siguió frecuentando socialmente a su amiga, pero fingiendo un romance con Perla Caron para disimular frente a Monzón, aunque éste nunca le creyó.

"Arrancamos el noviazgo en un momento en que Susana estaba peleada con Monzón. Empezamos a joder en los camarines hasta que en un buen día terminamos transando", había detallado Cacho en su libro autobiográfico "Vida de artista", publicado en 2016.

"El 29 de enero cae Monzón. Vino Daniel Guerrero y me dijo 'che, mirá que vino Carlos'. Ni se te ocurra meterte en el camarín con ella'. Yo me cagué todo, pensé que había venido matarme porque habían salido publicados un par de chimentitos", contó.

Más tarde, ambos se cruzaron en un boliche, luego de que el deportista sospechara que estaba bailando con La Su. "Le dije que si me rompía la cara me la hacía de nuevo con la plata que le iba a sacar. Y es que cuando estás caliente con una mina sos capaz de cualquier pelotudez", había rematado el cantante, sin ningún tipo de arrepentimiento.

Cuando se equivocó feo

Pero si bien fueron muchas las mujeres que pasaron por la vida de Cacho, entre ellas la propia Susana Giménez, Mónica Gonzaga, Jorgelina Aranda, Diana María, Selva Mayo y Pochi Grey, el cantante no pudo evitar ser tildado de “misógino” por sus indiginantes comentarios que hizo hace poco más de un año al hablar de un tema sensible como la violación.

El artista generó una serie de comentarios de repudio luego de señalar, en una especie de fallido "chiste" que "si la violación es inevitable, relájate y goza" mientras hablaba de la actualidad del país y explicaba porqué veía a la sociedad muy "sensible".

Sus fuertes palabras trajeron polémica y repudio: las redes sociales se prendieron fuego con usuarios muy enojados. Poco importo que días después Cacho decidiera disculparse. El daño ya estaba hecho y la sociedad, lastimada, no se lo perdonó.

"Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida vida", dijo.

Como las disculpas no surtieron efecto, el cantante volvió a romper el silencio. “Fue algo que se me escapó, que dije sin querer. Fue un dicho callejero y tengo muchos más de esos porque en mi época se hablaba de eso”, explicó.

Y se preguntó: “¿Quién dice qué se puede decir y qué no? Alguien va a tener que dirigir eso o ¿es a la buena de Dios?. Yo estoy pasando un lindo verano, a pesar de todo lo que pasé y que pedí disculpas. Me mataron. Son las reglas del juego y me la banco”.

En ese momento, el artista explicó que el fuerte repudio que recibió repercutió directamente en su salud y aclaró que tuvo que volver a recurrir al oxígeno para respirar. “Soy oxigeno dependiente, estaba sin oxígeno antes de esto. Pero después de este disgusto tuve que agarrar de nuevo porque me cuesta mucho respirar, porque tengo EPOC (un trastorno pulmonar)”, detalló.

Para el músico, se habían perdido los códigos adentro y fuera de los medios. “El periodismo se metió en la sociedad. El periodismo parece que fuera esclavo de la sociedad y la sociedad está loca. Hay muchos periodistas que no tienen que estar como panelistas en los programas. No sé si tienen el sexto grado hecho, entra cualquiera a los medios”, resaltó.

Cacho Castaña falleció hoy a los 77 años como consecuencia de un delicado estado de su salud que por su adicción al cigarrillo minaba su actividad desde hace casi quince años. Sus restos serán velados en la Legislatura porteña, en una ceremonia que, en su inicio, será exclusivamente para los familiares, y luego se abrirán las puertas para sus seguidores.