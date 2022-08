El padre de Camila Homs tuvo que ser internado tras enterarse que tendría otra hija: "Está shockeado"

El nombre de Horacio Homs cobró gran popularidad a partir de la escandalosa separación de su hija Camila y Rodrigo de Paul. “A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, esa es la realidad, pero son cosas que pasan y no tengo dudas que Camila va a salir adelante. Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es muy buen chico, está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas. Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica... Fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado", decía el empresario a comienzos de agosto sobre la crisis que sufrió la pareja.

Pero casi en simultaneo Horacio comenzó a protagonizar su propia historia, ya que a la par del conflicto amoroso de su hija trascendió que vivió en Mendoza, tuvo problemas con la Justicia y hasta estuvo preso. De hecho, el hombre fue noticia en 2017 cuando estuvo prófugo durante una semana cuando era intensamente buscado por ser uno de los socios y presunto testaferro del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

El padre de la modelo tenía un abultado patrimonio que no pudo justificar, por lo que terminó en la Justicia. Además, Homs y su ex pareja, Liliana Frontan, eran dueños de Abril Catering, una empresa que repartía las viandas a los trabajadores de la construcción de La Plata. La empresa de comidas la armó “de la nada”, según una investigación de la Revista Noticias y llegó a tener 160 empleados, 40 autos de alta gama y sucursales en todo el país.

Como si esto fuera poco, también tuvo un helicóptero, un avión, más de diez camiones, un barco y una facturación, sólo en blanco, de 20 millones de pesos en un año. Además, la empresa había logrado girar -entre 2013 y 2015- más de 900 mil pesos a Marianela Pagnoni, hijastra de Medina, y luego 5,8 millones a Rey del Cielo SA, una empresa de la propia Pagnoni.

Por esta razón, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, sostuvo que los fondos de Abril Catering provenían de maniobras financieras ilegales y extorsiones de Medina y su pareja y ex policía bonaerense, María Fabiola García. De acuerdo con la investigación, Homs y su pareja llevaban una vida de lujos en Mendoza. Tenían una casa en Miami, autos de alta gama, yate y realizaban continuamente viajes al exterior, según contó la periodista Roxana Badaloni en su momento.

La mamá de Camilia Homs puso una enorme pizzería en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, y era propietaria de un gimnasio en el mismo departamento. Pero en medio de este contexto, un nuevo escándalo sacudió al clan Homs: Chiara Camila Pereyra, de 21 años, asegura ser hija de Horacio. “Quiero conocer mi identidad”, aseguró la joven en A la tarde, ciclo de América TV, y contó que se contactó con el ex suegro de De Paul, pero que la ignoró.

Al parecer, Marianela Perutich, la mamá de Chiara, tuvo una relación clandestina de seis meses con Horacio cuando él ya estaba separado. Cuando ella le informó del embarazo, él puso en duda esa paternidad. Sin embargo, la mujer se hizo un ADN con quien era su pareja en ese momento y dio negativo. “Cuando el ADN con el otro hombre dio negativo, él me dijo que no hacía falta", contó Perutich.

De acuerdo con su relató, Horacio la llevó a Avellaneda en una casa "bastante humilde", se sentó, la agarró a Chiara y le dijo: "No la puedo negar es mi hija”. Entonces explicó que él le prometió que tras un viaje por España iba a reconocer a Chiara, algo que nunca ocurrió. “Hace siete años que lo vengo buscando, pidiéndole por favor, diciéndole que si él no quería nada judicialmente podía ser entre nosotros dos, pero que yo necesitaba conocer mi identidad”, reclamó la joven de 21 años.

La supuesta hermana de Camila contó que agotó todos los caminos para conocer su identidad, explicó que le mandó un primer mensaje a Horacio entre el 2017 y el 2018, y que anteriormente su mamá se había comunicado con él, pero el empresario siempre reaccionaba de la misma manera: las bloqueaba. Según detallaron en el programa Socios del espectáculo, Horacio colapsó al conocer la noticia y terminó internado por un cuadro de estrés: “Terminó internado y con un pico de presión. Le recomendaron reposo. Está shockeado por toda la situación, como cualquiera estaría en su lugar. Nos contó que va a hacer el ADN correspondiente”, señalaron.

Chiara recordó que cuando tenía 11 años su mamá le contó que Horacio Homs era su papá. "Ella fue sincera y me dijo todo. Se conocieron hace 21 años. Salieron un par de veces, compartieron unas vacaciones y después no se vieron más. En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré a hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila. Todos estos años, yo sufrí un montón. Me dolió muchísimo su ausencia. Le mandamos mensajes, pero nos bloqueó”, detalló, muy angustiada.

Y sentenció: "Necesito saber mi identidad. Su ausencia me perjudicó un montón. Pasaron 21 años, que no voy a poder recuperar. La vida es corta. No quiero irme sin estar frente a él. Amor por mí nunca va a sentir, pero -al menos- quiero poder estar cerca de él”.