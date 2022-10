El padre de L-Gante cruzó a su hijo: “Habló de mí con desprecio y eso me hizo sentir mal”

Desde hace años, L-Gante sabe lo que es pelearla desde bien abajo. Mucho más cuando su madre, Claudia Valenzuela, debió afrontar la crianza de su hijo en absoluta soledad porque el padre biológico se borró. Esa historia se repite por millones en Argentina, pero ¿qué pasa cuando ese hombre reaparece en la vida de sus hijos porque se volvieron famosos?

Sin dudas, el cantante tiene la respuesta. Su historia se remonta a cuando tenía solo cinco años de vida y su papá, Miguel Ángel Prosi, dejó de verlo. Durante esos años, jamás se comunicó ni telefónicamente con Valenzuela para ver si su pequeño necesitaba algo. El tiempo pasó, la música llegó y Elián Valenzuela se convirtió en el referente de la cumbia 420. Ahí fue que el padre reapareció.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Todo sucedió en diciembre del año pasado, cuando se comunicó con él para conocerlo. En ese momento, L-Gante se había podido comprar su propia casa en base a su talento y trabajo. Al ser consultado por esa reaparición en su vida, el cantante lanzó: "Apareció mandándoles mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, de parte de él. Porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. No tengo ganas de ver a ese hombre por ahora. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”.

Ahora, el papá del músico volvió a dar una entrevista y apuntó con todo contra su hijo. “Mi vínculo con Elián fue raro… A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”, relató.

Y luego explicó los motivos por los que se generó el distanciamiento con el cantante cuando era un nene de cinco años y de cómo fue la relación con su ex esposa: “Con la madre sí yo tengo un vínculo más cercano. Hablamos, pero no hablamos de Elián, precisamente”.

En ese punto, Prosi contó los motivos por los que rompió la relación con su hijo: “Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”.

Y agregó sobre los motivos por los que eligió no verlos más: “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”. En tanto, sobre las declaraciones que había hecho L-Gante aseguroó: “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.



Y finalizó: “No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”.