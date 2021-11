El padre de uno de los chicos que viajaba con Lucas increpó a Canosa: "Le preguntó a mi nene si votó"

El papá de Joaquín, uno de los cuatro amigos que viajaban con Lucas González cuando fue asesinado por efectivos de civil de la Policía de Buenos Aires, cuestionó en conferencia de prensa la entrevista que Viviana Canosa le hizo a su hijo. La misma en la que la conductora les preguntó si habían ido el domingo a votar, cuando los jóvenes intentaban dar cuenta del ataque que habían sufrido horas atrás por parte de los policías y que culminó horas después con la muerte del joven de 17 años.

"Ustedes (por los medios) están acá escuchándonos y espero que estén el lunes acompañándonos", arrancó Javier, en alusión a la marcha que tendrá lugar el próximo lunes a las 19 frente al Palacio de Tribunales. "Queremos que todos los medios de comunicación pongan en sus graph que convocamos a toda la sociedad argentina, no sólo a los padres de los jugadores de fútbol. Queremos que la marcha sea multitudinaria, para demostrar que lo que queremos es justicia y que esto no vuelva a pasar".

"Esto es una vergüenza. El lunes tiene que ir toda la sociedad, no queremos banderas políticas. No importa cómo piense yo, no importa cómo piense él (por el abogado Gregorio Dalbón). No importa a quién votamos, como les preguntó una periodista ayer a los nenes. Agarran a las criaturas y les preguntan a quién votaron el domingo", se quejó visiblemente conmocionado por la noticia, al tiempo que sumó: "Este hecho es lamentable y ustedes (por los medios) lo tienen que decir todos los días. Podría haber sido mi hijo. Hoy estoy abrazando al padre de Lucas y no lo puedo creer todavía".

Tanto la familia de Lucas, como la de los chicos que lo acompañaban y que fueron detenidos y sindicados como "delincuentes", serán representados por Gregorio Dalbón. En el marco de la conferencia de prensa que brindaron en horas del mediodía, explicaron la decisión de convocar al abogado de Cristina Fernández de Kirchner y pidieron que dejen de politizar el asesinato. "Creemos en él, porque uno ve que siempre defendió a gente que estaba acusada, nunca defendió a ladrones o asesinos. Se nos acercaron muchos abogados de esos mediáticos que se la pasan defendiendo a delincuentes".