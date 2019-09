El "Pájaro" Caniggia volvió al país, se somete a estudios psiquiátricos y busca un "divorcio express"

El lunes por la noche, después de que la jueza María Celia García Zubillaga, a cargo del juzgado Nº 10, diera lugar al pedido de Mariana Nannis para que el padre de sus hijos sea sometido a estudios psiquiátricos, Claudio Paul Caniggia llegó al país de forma silenciosa. El ex delantero llegó a Ezeiza y evitó contacto con los medios al retirarse del lugar por pista.

Según trascendió, el “Pájaro” llegó a Buenos Aires a las 19:52, en el vuelo ET506 de Ethiopian Airlines proveniente de Addis Abeba, Etiopía, haciendo escala en Guarulhos, San Pablo. Al parecer, en las próximas horas Claudio Paul dirá presente en el Hospital Argerich para someterse a los análisis ante el cuerpo médico forense que la magistrada lo intimó a realizarse.

Además, el ex jugador de la Selección Argentina se hará estudios físicos para determinar si tiene una adicción, o no, a la cocaína. En caso de ser declarado insano, como sería el deseo de su ex mujer, no podría consumarse el divorcio y además Mariana Nannis se quedaría a cargo de la administración de todos los bienes del matrimonio.

Caniggia se encuentra hospedado en su departamento del Faena, en Puerto Madero, y antes de presentarse en el hospital, se reunirá con su abogado, Fernando Burlando. El letrado confirmó que este mismo martes presentará el divorcio express debido a que su cliente ya no quiere estar vinculado con la mediática y pidió que la separación se concrete lo antes posible.

Por el lado de Nannis, su abogado Juan Manuel Dragani es cauto y sostiene que -según lo establece el Código Civil de nuestro país- el pedido de divorcio debe hacerse en el último domicilio que habitó el matrimonio: su casa en Marbella. Además, sostiene que el “Pájaro” tiene un patrimonio escondido a nombre de testaferros y por contratos en negro.

Mientras tanto, Nannis tuvo que dejar el viernes su lujosa suit en el Alvear Palace luego de que Claudio Paul le cortara toda vía de financiamiento al bloquearle los accesos a las cuentas bancarias y cancelar todas las tarjetas de crédito que tiene la mediática.

La estadía en el Alvear había sido costeada por la producción del programa de Susana, precisamente por la empresa Viacom, como una gentileza de la casa ya que el programa Caniggia Libre, que protagonizan sus hijos Alex y Charlotte, es producido por la misma compañía.

El rango de precios va desde los 200 mil pesos en la suite presidencial a los 30 mil, en el caso de la habitación más económica. Esto quiere decir que la productora desembolsó al menos $450 mil para hospedarla en el lujoso hotel.

La mediática tiene previsto regresar a Marbella la semana próxima, pero antes tiene pensado conceder una nueva entrevista a otro programa. Eso sí, a cambio de 10 mil dólares.