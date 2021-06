El palazo de Wanda Nara a Maxi López por la crianza de sus hijos y la deuda millonaria

Después del duro posteo por el Día del Padre en el que Maxi López denunció en Instagram a Wanda Nara por impedirle el contacto con sus tres hijos, la empresaria tomó la decisión de salir de contra y lo llevará a la Justicia por daños y perjuicios. Pero eso no es todo. Conocedora como pocas del arte de las redes sociales y la instalación de agenda mediática, la también representante de Mauro Icardi dio batalla en Instagram, con un posteo en el que se muestra junto a sus hijos.

"Nadie les contará jamás quién fui yo, serán ellos quienes contarán quién fue su mamá. Después de todo, son quienes mejor me conocen. Infancia feliz", disparó la empresaria desde su cuenta de Instagram, al tiempo que compartió un pequeño álbum de fotos en el que se la puede ver junto a sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La nueva batalla entre López y Nara comenzó después del posteo que el futbolista publicó en el Día del Padre. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Eso es algo que no vas a poder entender, ni tener la capacidad nunca. Los extraño, mis pollos; pero ustedes ya lo saben", fueron las duras palabras que López le dedicó a su ex mujer, junto a una foto en la que se lo puede ver abrazando a Valentino, Constantino y Benedicto en la torre Eiffel.

Tal y como publicó en exclusiva BigBang, el divorcio se firmó el 24 de febrero de 2014, pero ni Wanda, ni Maxi estuvieron presentes. Antes de regresar a Italia, ambos les firmaron un poder a sus respectivos abogados para que ultimaran no sólo los detalles de la separación, sino también la división de bienes (que salió seis meses después) y el acuerdo que incluyó el régimen de visitas y la cuota alimentaria correspondiente.

El futbolista se comprometió a pagar una cuota alimentaria de 12 mil euros mensuales por sus tres hijos, algo que incumple desde hace tres años. Al momento, la deuda ronda el medio millón de euros y los punitorios se siguen sumando minuto a minuto.

En medio de este contexto, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, dio a conocer uno de los últimos conflictos familiares que hubo en la familia. “Me contó Wanda ayer que el nene (por Valentino) le dijo ‘papá, para navidad y mi cumpleaños no me regalaste nada, ¿por qué no me regalás el último celular que todos mis amiguitos del colegio lo tienen?’. Y el padre le dijo ‘yo me compro el 12 plus y te doy el que yo tenía’", contó la letrada.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Rosenfeld confesó que el hijo mayor de la empresaria y el delantero le hizo este reclamo a su padre a través de una comunicación telefónica. "No sé cuál era el que tenía pero la verdad que eso le molestó, como mil cosas más”, destacó la abogada al tiempo que aseguró que es Mauro Icardi el que le da todos los gustos y mantiene a los hijos que su esposa tuvo con López.