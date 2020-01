El palazo público de Harry en alusión a Lady Di que nadie notó, salvo la Reina y el príncipe William

El veinte de enero, sólo doce días después de sorprender al mundo con su renuncia a la Familia Real, el príncipe Harry dio su último discurso como "su alteza real", en el marco de una cena benéfica privada que tuvo lugar en la ciudad de Londres a favor de Sentebale, la organización que fundó en 2006 en apoyo a jóvenes afectados por el VIH y SIDA. Fue su primera y última aparición pública después del "Megxit" y sorprendió al hablar de modo público sobre las negociaciones que mantuvo en privado poder abandonar la Corona. El palazo en alusión a Lady Di que nadie notó, salvo la Reina y el príncipe William.

Aunque había anticipado a la Familia Real que hablaría sobre su renuncia, lo cierto es que el tono tan familiar del mensaje no cayó nada bien. Sin embargo, fue la alusión a uno de los discursos más cuestionados de su madre lo que hizo enardecer a la Corona, en especial a su hermano mayor. El tres de diciembre de 1993, un año después de haber anunciado su separación del príncipe Carlos, la por entonces princesa de Gales sorprendió hasta a su secretario privado al realizar una improvisada conferencia de prensa en la que hizo pública su renuncia a la mayoría de las organizaciones benéficas que representaba en nombre de la Familia Real.

Por ese entonces, Lady Di seguía casada con el príncipe Carlos y participaba de modo reducido de las actividades oficiales de la Corona. Todavía no era una 'outsider', aunque llevaba meses gestando su plan para poder abandonar la Familia Real, sin perder la tenencia de sus dos hijos. "Doce años atrás, cuando comencé mi vida pública, sabía que habría mucho interés tanto en mi vida pública, como en mi vida privada. Pero no tomé dimensión de que esa atención se convertiría en algo tan grande y abrumador. Terminó afectando tanto mis deberes públicos, como mi vida personal. Se convirtió en algo muy difícil de sobrellevar".

"No voy a continuar con la representación de las obras de caridad que hasta ahora encabezaba. Mi prioridad seguirán siendo mis hijos, quienes merecen toda la atención y el amor que les pueda dar. Además de continuar enseñándoles la tradición en la que nacieron. Espero que puedan encontrar en su corazón la fuerza para entender y darme el tiempo y el espacio que me fue negado en los últimos años. Sólo espero que, tras esta decisión, todo se convierta en lo que espero sea una vida más pacífica y privada", remató la princesa.

La decisión de Meghan y Harry de renunciar a la Familia Real no fue tan abrupta. En efecto, la pareja comenzó a analizar su salida en el mes de octubre y siguió al pie de la letra los pasos que la propia princesa había delineado para alejarse de la Corona; algo que finalmente logró, pero que pudo disfrutar sólo doce meses, dado que falleció un año después de haber firmado los papeles de divorcio con el príncipe Carlos.

En efecto, Harry incorporó dos fragmentos del discurso de su madre. En un principio, en el comunicado en el que anunció su renuncia a la Familia Real, prometió seguir educando a su hijo, Archie, en "la tradición en la que nació". Idénticas palabras a las que utilizó 27 años atrás Diana. Pero eso no es todo. En su último discurso, el príncipe volvió a citar a su madre al anhelar que, tras su partida de la Corona, su familia podría aspirar a una vida más "pacífica".

"Antes de empezar, quiero decir que sólo puedo imaginar lo que deben haber escuchado en las últimas semanas. Es por eso que quiero que conozcan la verdad de mi voz, al menos lo que puedo compartir; no como príncipe o duque, sino como Harry; la misma persona que muchos de ustedes vieron crecer en los últimos 35 años, aunque ahora con una perspectiva más clara.

El Reino Unido es mi hogar y el lugar que amo, y eso nunca va a cambiar. Crecí sintiendo el apoyo de muchos de ustedes y vi cómo le dieron la bienvenida a Meghan con los brazos abiertos. Vieron cómo encontré el amor y la felicidad que estuve buscando toda mi vida. Por fin, el segundo hijo de Diana sentó cabeza. ¡Hurra!

También sé que pudieron conocerme muy bien a lo largo de todos estos años como para confiar en que la mujer que elegí como mi esposa comparte los mismos valores que yo. Ella es así y es la misma mujer de la que me enamoré.

Ambos hacemos todo lo que podemos para enarbolar el estandarte y cumplir con orgullo nuestro papel en este país. Cuando Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados y esperanzados, ya que estábamos acá para servir.

Esas son las razones por las que me da una profunda tristeza que hayamos llegado a esto. La decisión que he tomado con mi mujer de dar un paso atrás no fue tomada a la ligera. Fueron muchos meses de charlas, después de muchos años de desafíos.

Sé que no siempre hice las cosas bien, pero en este caso realmente no había otra opción. Lo que quiero dejar en claro es que no nos estamos alejando y ciertamente no nos estamos alejando de ustedes. Nuestra esperanza era poder continuar representando a la Reina, a la Commonwealth y a mis asociaciones militares, pero sin los fondos públicos. Desafortunadamente, eso no fue posible.

Acepté esto, sabiendo que no va a cambiar quién soy y cuán comprometido estoy. Pero espero que esto los ayude a comprender al punto al que llegamos, por qué voy a alejar a mi familia de todo lo que conocí para dar un paso adelante en lo que espero sea una vida más pacífica.

Nací en esta vida, es un gran honor servir a mi país y a la Reina. Cuando perdí a mi mamá hace 23 años, todos ustedes me dieron cobijo y me cuidaron durante mucho tiempo. Pero los medios son una fuerza poderosa y mi esperanza es que algún día nuestro apoyo colectivo pueda ser más poderoso.

Ha sido un placer servirlos y seguiremos llevando una vida de servicio. También ha sido un privilegio conocer a tantos de ustedes y ver la emoción que tienen con nuestro hijo, Archie; quien vio la nieve por primera vez semanas atrás y quedó maravillado.

Siempre tendré el máximo respeto por mi abuela, mi comandante en jefe y estoy increíblemente agradecido a ella y al resto de mi familia por el apoyo que le dieron a Meghan estos meses. Voy a continuar siendo el mismo hombre que aprecia a su país".

