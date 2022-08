El palo de Cabré a la China: la crianza de Rufina y el enojo por la exposición

"¿Mejor padre o mejor actor?", le preguntó al actor Nicolás Cabré el periodista Cecilio Flematti, durante una entrevista. "Ojalá sea mejor padre. Es lo único que me importa. Ojalá sea, siempre lo digo, el 2 por ciento de lo que mi fue papá conmigo. Ojalá", contestó, y continuó: "Él fue el mejor. Me enseñó todo y hoy, teniéndola a Rufi, entiendo lo que me decían. Es eso. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre. La carrera, qué sé yo, es eso: trabajo. Habrá años mejores, años peores, pero lo único que me importa es estar cerca de Rufi".

Las declaraciones de Cabré suenan cargadas a una verdad que es conocida en los círculos por donde se mueve, como el teatro, donde muchas veces se lo ve acompañado de su hija. Las formas de la exfigura de Son Amores distan mucho de las de Eugenia "la China" Suárez, su ex pareja y mamá de la pequeña y, a su vez, una de las figuras más mediáticas de la farándula argentina. Tanto, en su momento, por el romance con Benjamín Vicuña (con la infidelidad a Pampita Ardohain de por medio), con su supuesto affaire con Mauro Icardi y posterior escándalo con Wanda Nara, y con su nuevo novio Rusherking.

Es por eso que cuando él declaró: "Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir", las comparaciones entre el actor y su ex no tardaron en llegar. La afirmación lanzada dista profundamente del nivel de vida y exposición en el que se mueve su expareja. Esto no lo tendría cómodo en la relación a él, aspecto que se dejó entrever durante la entrevista. "Yo con ella hago todo lo que puedo, me organizo todas las cosas laborales cuando no estoy con ella, pero después estamos mucho tiempo juntos", expresó. Son declaraciones que leídas fuera de contexto, pueden parecer normales.

"Rufi también la hace muy fácil, es recontra compañera y me banca a muerte. Y yo la acompaño a ella y disfruto de ver lo que hace. Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar, no invadirla pero estar con ella hasta el día que me diga 'pa, dejá de molestarme'", detalló Cabré. "Yo descubro todos los días sonrisas que no sabía que existían. Me hace la persona más feliz del mundo. Verla, crecer, ver cómo es con los demás. La admiro. A veces no sé de dónde le salen las cosas, es una personita hermosa y buena. Desde chiquita es libre, hace la suya y ha generado muchas relaciones. Tiene amigos por todos lados. Yo que, muchas veces por vergüenza intento pasar desapercibido.

Nuevo Instagram y declaraciones de Laurita Fernández

El actor también fue tendencia durante los últimos días por dos razones. La primera es que debutó en Instagram con su cuenta @nicolascabre80, lo que generó muchas situaciones cómicas debido a que nadie lo creía hasta que subió un video para certificar que era una cuenta oficial, y no una apócrifa como hay tantas.

Por otro lado, su última pareja, Laurita Fernández, declaró en una entrevista realizada en Agarrate Catalina de Radio La Once Diez, sobre la buena relación que la une con el actor y hasta se animó a tirar una bomba: "Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos".

La declaración se debió a que la conductora fue una de las primeras famosas que decidió seguir en Instagram y hasta le comentó su primera publicación, celebrando la decisión.