El papá de Matilda: Redrado, la palabra de Luciana Salazar y de la novia del economista

Desde que Luciana Salazar anunció que sería madre a través de un vientre subrogado, no fueron pocos los que se preguntaron si en efecto el donante había sido Martín Redrado. Aunque siempre se mostró categórica a la hora de hablar del donante, la modelo se vio obligada a volver a hablar del tema después de que se potenciaran los rumores que señalaban al economista como el padre biológico de la nena, en especial tras la divulgación de las fotos en los que se lo puede ver jugando con Matilda en el barrio privado en el que vive Salazar. La palabra de Luli y la de Lulu Sanguinetti, actual del ex presidente del Banco Central.

"No voy a volver al mismo tema, ya lo expliqué veinte veces. Para mí, Matilda no tiene padre. No hay padre", disparó sin vueltas Salazar en diálogo con la revista Caras. En línea con lo declarado desde el momento en el que anunció que se convertiría en mamá, Luli se quejó: "Ya dije cómo era desde el día uno la situación. Si la gente quiere opinar otra cosa está en todo su derecho. Pero les importa un comino mi palabra":

En un mes, Matilda cumplirá dos años y Redrado no es un extraño para la nena. En efecto, en las últimas semanas se viralizaron fotos en las que se lo puede ver al economista pasear por las calles del barrio privado en el que vive su ex novia. Las postales no hicieron más que instalar, una vez más, si fue el ex presidente del Banco Central quien donó su esperma. "El que quiera creer que me crea y el que no, no. La gente cree en lo que quiere creer. Es un donante anónimo, nada más", reforzó Luciana.

Las fotos también trajeron al centro de la escena a Lulu Sanguinetti, actual novia de Redrado. La pareja disfruta de una escapadita a Punta del Este y en una gala fue abordada por los medios. "Estoy muy bien, pero voy a hablar sólo de temas personales", esquivó con elegancia el economista. De inmediato, los medios le pusieron el micrófono a su novia y le preguntaron: "¿Hace cuánto que estás en pareja con Martín?": Amable, pero cortante, la rubia respondió: "Eso lo guardo para mí, pero estamos en pareja. Súper".

Leé también | La escatológica obsesión de Luciana Salazar y lo que le hace a su pobre amiga

Consultada sobre le habían molestado las imágenes en las que se lo puede ver a Redrado con Matilda, Lulú fue categórica: "Para nada, estaba al tanto. Es su pasado. Yo tengo el mío". El momento de tensión se vivió cuando una periodista le preguntó de modo directo a Redrado si seguía en contacto con Luciana. En ese instante, su novia recogió el micrófono y marcó la cancha: "Está conmigo. Yo soy la novia. Estoy muy feliz. Estamos juntos y estamos hablando de nuestro presente, no del pasado".

Luciana Salazar, Martín Redrado: cronología de una separación en paralelo con el nacimiento de Matilda