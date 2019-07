El sábado pasado, Maxi Oliva (34), el primer ganador de Cuestión de peso allá por 2006, falleció luego batallar con su obesidad durante más de una década. Envuelto en mucho dolor, su papá, Carlos, habló de la condición de su hijo y no dudó en apuntar contra Alberto Cormillot. "Es mentira que él abandonó su tratamiento”, dijo en un móvil para Confrontados.

“Maxi llegó a un acuerdo para ir una vez por semana a Malvinas con una ambulancia que lo venía a buscar y llevaba. Pero eso se produjo solo durante tres meses. Después, Maxi sufre un problema en la rodilla y los médicos les recomiendan que no se traslade”, reveló.

Según contó, visiblemente afectado por la muerte de su hijo, a las dos semanas, cuando Maxi se recuperó, volvieron a pedir la ambulancia “pero la médica le dijo que habían decidido no mandarla porque había mucha demanda y la necesitaban", explcó.

Fue entonces que Carlos remarcó que su hijo agonizó una semana en su cama mientras esperaba recibir asistencia médica. "Me enviaron un mensaje que él tenía su cama después de una semana, ¿no es una vergüenza? Él tenía todo su cuerpo cubierto de agua y sus pulmones no podían cumplir sus funciones. Me revienta cuando dicen que era un rebelde, ¿y lo dejamos morir porque era un rebelde? ¿Con eso nos justificamos, Cormillot?", disparó, furioso.

Y siguió: "Dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica? Dedicate a otra cosa si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi. Él se lo ganó y cada vez que había que pedir algo había que pedir por favor".

Lo cierto es que al escuchar las palabras del dolido hombre, Cormillot decidió dar su propia versión, afirmó que dadas las necesidades del sistema de salud, el municipio de Malvinas Argentinas no podía poner una ambulancia a disposición del traslado semanal de Maxi desde La Matanza y reconoció que su último contacto con Maxi fue a mediados de 2018.

“Él comenzó a espaciar las consultas y después declinó seguir el tratamiento. El viernes pasado un colega me dijo ‘mirá, Maxi está mal’, y me preguntó si lo podíamos internar. Ahí le dije que tenía que hablar el municipio de La Matanza, donde estaba Maxi Oliva, con el partido de Malvinas Argentinas, donde está la clínica municipal que dirijo”, explicó el doctor.

Y agregó: “A la mañana siguiente estaba en una inauguración en Tigre, junto con el intendente y el secretario de salud de Malvinas. Se comunicaron con sus pares de La Matanza y a los 40 minutos estaba la ambulancia con la cama para el traslado. Falleció en ese momento”.

En diálogo con Nosotros a la mañana, Cormillot sostuvo que se habla de “abandono de persona” con a Maxi no lo veía desde hace un año. “El padre de Maxi nunca intentó hablar conmigo. Es más, nadie habló conmigo durante todo este año, no tengo un solo mensaje de WhatsApp. El viernes me pidieron ayuda de forma concreta”, explicó más tarde, intentando desligarse del asunto.

Y cerró: “Yo había decidido no hablar del tema para no confrontar con el padre que está con dolor. No era mi paciente ni estaba yendo a Malvinas, estaba en otra jurisdicción. Decidí hablar porque todo el mundo estaba escuchando una sola campana. Maxi tenía contraindicaciones médicas muy fuertes para operarse. Era más riesgoso operarlo”.