El papá de Tini volvió embarrar la cancha con un polémico "like" contra Camila Homs

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel siguen en la mira de todos. A pesar de la entrevista que el futbolista le concedió a América Noticias, donde habló de su relación actual y de la pasada, el público continúa opinando y tomando partido por los protagonistas de la historia. Y aunque el jugador de la Selección Argentina juró que la relación con Camilia Homs finalizó en los mejores términos, todavía hay muchos que descreen de esa versión.

“No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es”, respondió el volante del Atlético Madrid siempre con el mate en la mano.

Sin embargo, poco después de terminar la entrevista, los usuarios de Twitter comenzaron a hacer lo que mejor saben: opinar sin saber. Entre ellos, uno que llamó la atención por encima del resto por un “like” políticamente incorrecto. Decía lo siguiente:

“La verdad apoyamos a Rodrigo De Paul. La ex es una conflictiva no puede creer que la dejara y ahora se da cuenta de que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias. A ver cómo le va”.

Precisamente, el padre de Tini, respondió el mensaje con un corazón. “Like” y marche a la hoguera. Al notar las repercusiones que tuvo su reacción, Alejandro Stoessel borró su “Me gusta” pero ya era tarde. Un print de pantalla lo condenó.

El pasado lo condena

Aunque no hizo comentarios al respecto, no es la primera vez que el ex productor de Tinelli se mete en los problemas de su hija. En el 2014, cuando Tini salía con Peter Lanzani, Alejandro tildó de “Lila” a Lali, haciendo un juego de palabras para dar a entender que la ex Casi Ángeles "no llega a ser Violetta".

En aquel entonces, la polémica tenía que ver con el "bullying mediático" que sufría Tini por los haters, que muchos de ellos resultaban ser fanáticos de la intérprete de Disciplina. A pesar del comentario de mal gusto de Stoessel, Lali cortó el tema por lo sano y siguió con su vida.