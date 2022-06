El pedido de "Pampita" por sus hijos y el show que montó la "China" en plena guerra con Vicuña

El décimo cumpleaños de Beltrán Vicuña no hizo más que tensar la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez, quienes desde hace meses no se dirigen la palabra y sólo se comunican a través de sus abogados. El pedido conciliador de Carolina "Pampita" Ardohain y el show que montó la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

Los festejos de Beltrán comenzaron el sábado pasado, cuando el menor de los hijos de Ardohain y Vicuña celebró sus diez años junto a sus amigos del colegio. A ese festejo estuvieron invitados tanto Roberto García Moritán (actual marido de la modelo), como Eli Sulichin (novia del chileno).

Pero ese no fue el único festejo. El miércoles por la noche, en el día real de su cumpleaños, Beltrán disfrutó del festejo con su familia extendida y fue "Pampita" quien decidió levantar el teléfono e invitar a Suárez.

"Pampita contacta a la China por teléfono. Le dice que quería que sea parte de la celebración de Beltrán. Le pidió que, por favor, estuvieran Magnolia y Amancio. Que quería que Beltrán esté con sus hermanos y que ninguna diferencia condicione esa situación", precisó la panelista Luli Fernández.

¿Cuál fue la reacción de la "China"? "Ella le agradece la invitación y le responde que no podía ir porque tenía un asado", reveló Fernández, al tiempo que sumó: "A las horas, la China le escribió a Pampita y le dijo: 'Me gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán'. En el momento del encuentro, la China hace la foto y le entrega su regalo".

El posteo en cuestión generó mucho revuelo y sorpresa en redes sociales. "Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru", fueron las palabras que Suárez le dedicó al hermano mayor de sus hijos, Amancio y Magnolia.

"¿Para qué sube esa foto? Si hace como un año que no lo ve a Beltrán", fue la reacción del entorno de Vicuña al ver el posteo, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Fernández. "Encima, el no etiquetarlo, ¿es acaso una provocación?", se preguntó la panelista.

Y es que, pese a haberlo querida, Vicuña y la China se bloquearon hace nueve meses de redes sociales y desde entonces sólo se comunican a través de sus abogados. "¿Para qué hace esta foto China Suárez en sus redes sociales? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Esta es una pregunta, yo desconozco la respuesta. Etiquetó a Pampita, a Beltrán y no a Vicuña", señaló Fernández.

Lo que sucedió después de la fugaz visita de la "China" a Beltrán generó aún más malestar en Vicuña. ¿Qué fue lo que hizo? Pese a que se había excusado de asistir al festejo por un presunto asado, lo cierto es que la actriz se fue a cenar pastas junto a su novio, Rusherking; y ni siquiera disimuló: publicaron una foto juntos, como si nada hubiera pasado.