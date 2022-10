El "Pela" Romero, experto en relaciones y "licenciado en cosas": "¡Me han tirado corpiños!"

Su nombre es Gonzalo, pero popularmente lo conocen en las redes sociales como "El Pela" Romero. En dichas plataformas se define ante sus millones de seguidores como "escritor y músico". Y claro, su gran sueño siempre fue convertirse en cantante, aunque un embarazo inesperado lo obligó a torcer el curso y enfocarse en lo que de verdad importa: la familia.

Pero el destino, la vida o la fuerza superior que prefieran le tenía preparado algo mucho más grande con la que, de la noche a la mañana, alcanzó la fama mundial. Hoy Gonzalo puede darse el gusto de ser el escritor de los tres libros más vendidos en los últimos tres años en la plataforma más popular de venta online, de tener más de dos millones de seguidoras en sus redes y, como si fuera poco, de brindar charlas y girar por todo el continente llevando su unipersonal. "Tengo el libro más leído de sudamérica desde hace 33 meses y algo debe haber en el mensaje. Quizás se deba a la manera de escribir, el lenguaje sencillo o el tema que toco", detalla en diálogo con BigBang.

Ante un auditorio colmado de seguidores, “El Pela” presentó días atrás su cuarto libro de la serie “Basta de amores de mierda”, en el marco de la 14º edición de la Feria Provincial del Libro que se realizó hasta el domingo en el Predio Ferial Catamarca. “En la última página del cuarto libro hay una casilla de mail donde pueden contar lo peor que les haya pasado, porque el cierre de la saga de Basta de Amores de Mierda va a ser 50 historias de mierda de los lectores”, aclaró. Todo tiene un comienzo y el de Gonzalo fue el nacimiento de su primogénito, que hoy ya tiene 20 años y -de acuerdo con "El Pela"- disfruta de la fama de su papá porque le facilita su vida social diaria.

En una charla amena con este sitio, explicó que nunca quiso ser actor y se definió en más de una oportunidad como "músico". “Yo no quise ser escritor, soy músico, me hubiera encantado no escribir estos libros, pero una ex me dejó 12 veces en 10 meses y ahí arrancó ´Basta de Amores de Mierda´, fue ahí que comencé a escribir sobre eso”, explica y le aclara a este portal que sus libros son "autoreferenciales". "Son cosas que me pasaron a mí", sostiene. Sos libros trabajan como una herramienta de ayuda para detectar, cortar o evitar una relación tóxica y su público es estrictamente femenino, aunque remarca que esto fue cambiando con el tiempo: "La verdad es que vamos escalando".

Y agrega: "Arranqué con un 95% de público femenino y ahora estoy en un 80 a 20". Gonzalo Romero es padre, escritor, músico y licenciado en cosas, como le gusta definirse. "Es una manera elegante de definirme como un chamuyero, ni más ni menos. Hay gente que opina igual de cualquier tema sin saber de lo que está hablando y yo soy uno de ellos (risas). ¡Un cara dura básicamente! A pesar de ser un tipo que no terminó la secundaria, tengo bastante cultura general gracias a mis abuelos y a mis viejos que leían mucho y que se sobre informan con el noticiero. Por eso te opino de cualquier cosa y por eso me defino como licenciado en cosas (más risas)", afirmó.

El Pela Romero, para sus lectores y seguidores. es autor de la serie de libros “Basta de Amores de Mierda” con la que ya lleva vendidos más de 150.000 ejemplares entre Argentina, Uruguay, Chile, México y España, y aprovechó esta entrevista con BigBang para aclarar una frase que estuvo dando vueltas durante un tiempo luego de una nota con otro sitio: "(risas) No me considero como Mick Jagger, sino que me sacaron de contexto en una nota que hice hace un tiempo. Esa vez conté que había llegado a chile y que me esperaba el club de fans con una bandera. Entonces dije que me sentía como ´el Mick Jagger de la literatura´, pero no me definí como tal. Ojalá lo fuera", destacó.

Y siguió: "Lo que hago es todo lo contrario a lo que hacía Will Smith, en la película ´Hitch: especialista en seducción´. Nada más lejos. Will Smith en el film habla de la seducción y si bien hay parte de las películas en las que estoy de acuerdo, por ejemplo coincido que cuando a los hombres nos gusta una mujer tendemos a autoboicotearnos y a veces eso es lo que nos impide lograr el hecho, no estoy de acuerdo en que haya una técnica para conquistar a alguien. Eso le quita la magia y estoy del otro lado de esa vereda. Yo voy por lo real y en todo caso, si lo diste todo y no funcionó cambia de persona. Las mujeres llamativas, ideales, en algún punto de su vida se cansan de un tipo puro envase".

De acuerdo con Gonzalo, a partir de ese punto el género femenino comienza a buscar "contenido" en vez de belleza. "Me parece que hay que empezar a autocriticarse menos y quererse un poco más. El amor no se rema, se merece. Y no hay que autoboicotearse, sino terminas sangrando sobre el que no te corta. No creo que solo las mujeres reincidan en relaciones de mierda, los hombres también pero no se muestran por no demostrar ser pollerudos o estar vulnerables. Cualquiera puede reincidir. Que una pareja preste atención, que pregunte cómo llegaste o que te acompañe, no es un detalle, debería ser normal", explicó.

En ese sentido, remarcó que "naturalizar que un mensajito que diga ´buen día´ comience a ser un detalle y no lo normal, ahí es cuando comienza eso de que es un amor de mierda”. Consultado sobre cómo inició todo y de su conocimiento en el tema, El Pela Romero señaló que no se considera un maestro sobre el tema. "No considero que sepa tanto, me basta con prestarles atención. Estamos acostumbrados o por una cuestión cultural nos han inculcado que los hombres deben pararse con fuerza ante la vida y no mostrarse sensibles. En mi familia hubo lugar para la sensibilidad y siempre me educaron para poder mostrarme sensible sin que me de vergüenza", dijo.

Y continuó: "No me pareció copado durante la adolescencia, pero lo volvería a pasar. No negocio mi esencia. Tengo el don de escuchar y prestar atención, eso me lo enseñó mi mamá y mi abuela. Por ahí me detuve un ratito a prestarles atención a mi vieja y a mi abuela u hoy en día a mi hija, y te das cuenta que no son complicadas de entender. Solo basta con prestarles atención. Esa forma de sostener, esa forma de macho boludo nos impide ver que a la mujer le gusta esta faceta sensible. A la mujer lo simple le gusta, sin importar la posición. El detallista no muere nunca. A veces creemos que tienen todo y no sabemos que regalarle, y a veces un detalle les gusta más que un regalo ostentoso".

Romero detalló que la experiencia de comenzar a escribir comenzó por una necesidad personal de catarsis luego de vivir, una y otra vez, relaciones tóxicas. Los textos los compartió en sus redes sociales, precisamente en su cuenta de Facebook, y sin imaginarlo la respuesta fue avasalladora: de 5.000 seguidores, hoy su cuenta tiene casi 1.000.000: "Sin duda aplico lo que escribo. No es que escribo lo que deseo ser, sino que soy lo que escribo". Además, resaltó que la abrumadora fama lo llegó a superar y a desbordar: "Hoy la fama la manejo de una manera muy tranquila, pero al principio me asustó y me mareó. No sabía qué hacer y me costó entender que pasé de ser un NN a que haya gente que pague por ver mis shows".

Según escribió, en la actualidad hay fanáticos que se tatúan su rostro, lo conocen en "todos lados" y explicó que fue la "emoción" la que lo "sobrepasó". "Por suerte tengo un equipo de laburo que me contiene mucho y un entorno que me ayuda a disfrutar. tengo dos hijos, de 20 y la más chica de 17 años. Tienen cada uno su rutina y les da cierto pudor que papá sea conocido. Tenemos por costumbre ir a cenar con los teléfonos apagados una vez por mes para conectarnos como familia, contarnos lo que nos pasa y enseguida saben cuando me van a venir a pedir una foto a la mesa. Pero este proceso, el de ser famoso, lo tuve que llevar a terapia y todavía me cuesta aceptarlo", contó.

Durante sus giras, Gonzalo reveló que sus fanáticas le han llegado a tirar "corpiños y bombachas". Incluso, una vez le lamieron el rostro. "Me han tirado corpiños y bombachas. En Córdoba, puntualmente, las chicas del fan club me lamieron la cara, algo que no está bueno. si lo hago yo es acoso y como no lo hago, no tengo porque tolerarlo. Yo me hago fotos y lo que quieran, pero con respeto. Hablando profesionalmente mi más grande anhelo fue grabar un disco y lo estoy haciendo, de baladas. También siempre tuve un sueño de llenar un Luna Park, como escritor lo veo muy lejano pero tengo la suerte de ir pasito a pasito y haber llegado al Astral", dijo.

Si bien se muestra algo escéptico con la posibilidad de llenar un Luna Park algún día, reveló que ya hay tratativas para hacer un "Gran Rex" el año que viene. "Eso me acerca muchísimo al sueño. La realidad es que todo esto no lo decidí, me pasó. Empecé escribiendo de muy chiquito mis propias canciones, fui padre de adolescente y tuve que suspender mis sueños. A partir de quedarme solo con los nenes, tuve que postergar mis sueños, hice catarsis en las redes sociales, en Facebook, hasta que un par de textos se hicieron muy vírales. En ese momento yo hacia stand up para llegar a fin de mes y de la noche a la mañana se multiplicó por mil la cantidad de gente que llegaba a verme", concluyó.