¡El peor final! Andrea Rincón desmintió su romance con Fredy Villarreal: "Lamentablemente no tengo sexo"

A principios de enero y con el inicio de la temporada en Villa Carlos Paz, comenzaron a correr con fuerza los rumores que vinculaban sentimentalmente a Freddy Villarreal y Andrea Rincón. Ambos protagonizan la obra 39 escalones, junto a Fabián Vena y el Bicho Gómez, que la hizo acreedora del Premio Carlos a la mejor actriz de la temporada en Carlos Paz, y se instalaron en el mismo complejo de Córdoba.

Allí, se los suele ver cada tarde en la pileta del lugar o haciendo juntos actividades en los alrededores. Es más, ella también suele salir a pasear con Jazmín, la hija de Villarreal. Por eso, los rumores de noviazgo entre el actor de 52 años y la actriz de 36 suenan cada día más fuerte. “Rincón tuvo un problema en un kiosco por un celular supuestamente perdido. Ella estaba con la hija de Villarreal, y el actor fue hasta el lugar para calmar los tantos", contó Pablo Layús.

La primera y la última en hablar sobre el supuesto romance fue Andrea. Cuando le consultaron si el amor había vuelto a su vida, la ex participante de MasterChef celebrity lanzó: “Estoy muy bien. Soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz. La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días”.

Pero en las últimas horas fue mucho más tajante al ser consultada sobre el tema y negó categóricamente que esté manteniendo un romance con el humorista. “(Con Fredy) no hay romance, mi amor es con la soledad. Ni siquiera hay picoteo. Yo estoy llena de amor, pero no tengo sexo, sexo no hay lamentablemente. Es una decisión personal. Tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”, aclaró en el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Al mismo tiempo, la actriz se mostró con mucho fastidio a causa de este rumor que fue creciendo con el paso de los días y resaltó que no le cayeron bien estas versiones que lo unen de manera afectiva a su compañero. “En algún momento voy a decir ‘bueno, basta’. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una erupción personal, en algún momento pasará”, dijo.

Y agregó: “A veces, cuando dicen cosas así, me molesta porque en otros momentos me han escupido el asado. Pero en este momento no tengo a nadie a quien le pueda llegar a molestar lo que digan”. Cabe recordar que semanas atrás, Freddy también habló sobre Andrea y aseguró: “Yo no estoy de novio con Andrea, no sé ella, pero no. Habría que preguntarle a ella si está de novia. Es una gran compañera".

Pero al ser consultado sobre la posibilidad de que sean "amigos con derechos, el cómico sentenció: "Todo está bien en cualquier relación de dos personas de común acuerdo y con todo el consentimiento. Y con Andrea todo está bien. Somos grandes compañeros de trabajo y con Andrea tenemos la fortuita situación de estar viviendo en el mismo complejo y mismo lugar. Mi hija se hizo muy amiga de ella y ella es un ser de luz también, está en una fase en su vida muy importante".