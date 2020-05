El peor momento de Jimena Barón: su hijo Momo prefiere estar con papá Daniel Osvaldo

Jimena Barón no está pasando por su mejor momento en medio del aislamiento social y obligatorio que rige en todo el país por un decreto del presidente Alberto Fernández. Esto se debe, en parte, al anuncio del Gobierno nacional en el que autorizó a que los hijos, niños o adolescentes, de padres separados puedan mudarse una vez por semana para estar con ambos progenitores.

A partir de esa medida, el pequeño Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, comenzó a pasar tiempo con su papá y parece ser que ya no quiere regresar junto a la cantante. Actualmente, el pequeño se encuentra conviviendo junto al jugador de Banfield y parece ser que le admitió a Jimena que prefería quedarse en las casa de su papá.

Angustiada por esta situación, la actriz y cantante acudió a las redes sociales para compartir su dolor con sus seguidores a través de algunas historias de Instagram. “No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda”, manifestó Jimena en la red social.

Al mismo tiempo, reconoció que la cuarentena obligatoria no saca lo mejor de ella y que entiende la decisión de su hijo. "Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, dijo la actriz mientras se preparaba para tomar una copa de vino.

En esa línea, Jimena aseguró que decidió aprovechar la soledad para tomar vino todas las noches. “Es una decisión, hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches...”, agregó.

Días atrás, la actriz había explotado contra sus seguidores en Twitter que le recriminaron haber ido al mercado junto a Morrison, a pesar de que se trata de una de las actividades que están permitidas por el Gobierno durante la cuarentena. “¿Cómo hacemos las mamás solas? ¿Dejamos los niños encerrados? Voy al súper cada 10 días, vuelvo sola cargada como un ekeko. Pago todo yo. En mi pequeño departamento soy un pulpo como millones de mamás SOLAS. ¡Qué ensañamiento! me tienen los ovarios al plato", disparó, furiosa, la ex Casi Ángeles.