El periodista Diego Poggi reveló la durísima reacción de su padre ante su salida del closet

El periodista Diego Poggi se convirtió en uno de los temas del día en Twitter al mostrar la violenta reacción de su padre cuando le contó que estaba de novio con un hombre y se iba a ir de vacaciones con él.

"Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá", respondió su progenitor. "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!", escribió Poggi mostrando la reacción.

"Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo", agregó. "Lo único que importa es ser lo que quieran ser".

Al mismo tiempo, el periodista aclaró que su padre es "el mejor de todos, honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan". Efectivamente, Poggi ya supo compartir en su cuenta de Instagram algunas instantáneas junto a su padre, evidenciando la cercana relación.

El sueño del show propio

"Tengo el sueño de cualquier persona que quiere conducir, o llevar algo de alegría: me gustaría hacer un big show. Algo que le llegue a todas las personas del país. Un programa a la noche, que la gente en algún momento se lo acuerde, diga 'qué bueno que estaba esto, me cagaba de la risa'", supo revelar meses atrás en diálogo con La Nación.

Sin embargo, asegura que Marcelo Tinelli no es su principal modelo a seguir. "En su momento lo bancaba, pero ahora se metió en la política. Cuando era chico era algo que decías 'mirá este programa, lo mira todo el mundo'. La popularidad. Poder llegarle a más personas. Eso sí me gustaría", aclaró.

Actualmente, conduce Tempraneros en TN y también se desempeña en radio: de lunes a viernes, de 17 a 20, conduce Take Away por Berlín, que transmite online desde 2018 y desde este año también puede oírse en la frecuencia FM 107.9