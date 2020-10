El periodista Lío Pecoraro tiene una leucemia grave: "Le voy a ganar a esta enfermedad"

El periodista Lio Pecoraro sorprendió ayer a muchos de sus colegas que cubren el espectáculo argentino al anunciar que le diagnosticaron leucemia promielocítica. Mediante un video en su cuenta de Instagram desde el Hospital de Clínicas, donde se encuentra internado, expresó: “Voy a dar pelea y voy a ganarle a esta enfermedad”.

“Hace unos días empecé a sentir algo raro en mi organismo, decidí hacerme unos chequeos, entre ellos un hemograma, y como resultado encontré que mis glóbulos rojos, blancos, hematocritos y plaquetas, están en baja”, relató.

“Fui a ver al doctor Dardo Riveros, le conté todo lo que me pasó en esa semana y me dijo que si bien no eran valores alarmantes íbamos a esperar unos días para hacer un nuevo chequeo y saber qué pasó, porque muchas veces estos valores pueden descender por algún medicamento que tomé o algún virus que haya atravesado mi organismo”, describió.

Sin embargo, el panelista de “Todas las Tardes” (Canal 9), comenzó a notar que le sangraba la boca y lo informó al médico, entonces adelantaron sus análisis y se dieron con que las plaquetas habían subido, pero habían bajado los glóbulos rojos y los blancos.

"Ayer me hice una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, que es grave, aguda y actúa rápidamente, pero a favor, tiene una gran cuota que es el tratamiento que recibe da muy buen resultado, o sea que la gente se cura de este tipo de leucemia”, indicó.

Luego, el conductor de “El run run del espectáculo” (Crónica TV) afirmó: “Yo doy pelea y además decreté que voy a ganar esto, voy a ganar esta enfermedad”. Y cerró: “Se los quería compartir porque muchos de ustedes también pueden estar quizás atravesando esta situación. Gracias por el acompañamiento, gracias a mis compañeros, a los que lo saben desde hace unos días y se lo han guardado. Gracias por entender y vamos para adelante”.

“Gracias a todos los que están preguntando, gracias a todos los que están averiguando qué es lo que pasa, por qué no estoy en Canal 9, por qué no estoy en Crónica... Quiero aprovechar para agradecer a todos mis compañeros, a los que lo saben desde hace unos días y se lo han guardado, a aquellos que preguntan y que con el mayor de los respetos esperan a que yo tenga ganas o esté preparado para hablar como en este momento. Les mando un beso grande, gracias por su atención, gracias por entender y vamos para adelante”, concluyó Lío.

El anuncio del periodista generó que varios de sus compañero del canal, pero también del ambiente, le enviarán mensajes de apoyo para transitar este difícil momento. Una de ellas fue Maju Lozano, en su programa “Todas las Tardes”, dedicó un tiempo del aire para mandarle un mensaje de apoyo a su panelista.

"Contás con nosotros, te queremos, te apoyamos, y vas a salir de esta”, dijoentre lágrimas ante la noticia que la conmocionó. Quien también le mandó un mensaje de aliento fue el conductorquien utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje, “Estamos con vos Lio”, fue lo que respondió al tuit en el que el periodista también hizo el anuncio de su estado de salud.