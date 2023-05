¡El plagio lo persigue! L-gante fue denunciado ante la justicia por robarse el nombre de su marca

Plagio y L-Gante se encuentran otra vez. Hace un mes, fue denunciado públicamente por robar letras de canciones y ahora, le cayó otra denuncia pero en la justicia por el nombre que le puso a su proyecto musical: “La Mafilia”. Es que cuando los artistas componen o se apoderan de nombres, la mayoría de las veces no cuentan ni explican de dónde provienen, hasta que de repente sale a la luz la verdad, y eso fue lo que pasó.

Hace unos días, Sebastián Beatrice, dueño de la empresa musical MMFAMILY denunció a L-Gante por “similitudes”, que las llamó plagio, entre el nombre de su empresa con la del cantante. En esta ocasión, el productor no cree en las coincidencias porque justamente, este episodio se dio en un contexto muy abrupto por parte del cumbiero 420 y sus managers.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La denuncia manifiesta que ellos tenían un vínculo de amistad en el cual se veían seguido y compartían diferentes cosas. Un día, el productor fue consultado acerca del nombre que le asignó a su marca “MMFAMILY”, lo que significaba y al muy poco tiempo y sin previo aviso, los productores de L-Gante decidieron que su proyecto musical se llame “La Mafilia”.

"En el 2021 conocimos a una pareja de chicos, que se llamaban Gastón y Evelyn, que tienen un sello discográfico. Actualmente, están trabajando con L-Gante y Maxi Brother. Ellos, durante todo el 2021 y 2022 se juntaban con nosotros. Siempre nos preguntaban qué significaba la 'M' de Family, porque el nombre está registrado así, pero no estaba al público. Les terminamos diciendo que significaba 'Mafia, Music, Family', mafia, música, familia", contó Beatrice.

Acerca de los tiempos y cómo se dio el hecho, resaltó: "Resulta que en mayo, ya hace un año de esto, que da la casualidad que es el mismo mes en que se registró la Mafilia. En una de las juntadas, invitamos a Maxi Brother, y después de ahí nunca más aparecieron Gastón y Evelyn. Se borraron y al mes y medio empezamos a ver esto de la Mafilia".

Si bien la denuncia es contra Elián, Betrice aclaró que no tiene nada en contra de él, pero que la misma la tuvo que hacer direccionada porque es finalmente quien lleva registrado el nombre del grupo musical.

"Nosotros tuvimos que denunciar a L-Gante. Quiero aclarar, a L-Gante no lo conozco, pero la denuncia cae en él porque la Mafilia está registrada a su nombre... lamentablemente le cae a él. Yo no sé si está enterado de cómo es que llegó el nombre de la Mafilia. Porque es muy obvio que agarraron algunas ideas, se las llevaron y armaron la Mafilia", sentenció.

Pero después de haberse dado a conocer la denuncia y al ser la segunda consecutiva en un mes, el mánager del cantante le envió un contundente mensaje al periodista Juan Etchegoyen, respondiendo ante todos los que lo están acusando.

“Ellos desconocen por completo lo sucedido, no tienen idea dicen quiénes son las personas que denuncian, nunca los vieron en su vida y sostienen que son personas que quieren fama”, comentó el periodista.

“La furia de ellos es total pero acá lo importante es que L-Gante ha sido denunciado en la Justicia. Así lo marcan los documentos que me llegaron y así también lo dicen las personas que lo denunciaron”, manifestó.

¿Cuál es la otra denuncia por plagio que tiene L-Gante? Sucedió en abril cuando el cantante Fabián Soria declaró que el papá de Jamaica le robó las letras que él componía mientras se encontraba preso.

“Yo componía canciones, le envié mi material a ellos y, de repente, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián. Nunca se les puede ocurrir a dos personas la misma letra. Este pibe no respetó los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho”, declaró.

“Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso. Es bueno que, a través de los medios, se sepa la verdad. Yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother, que es su representante, y ellos se apropiaron de mis letras. Le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones. Yo cuando me entero de esto estaba en la cárcel, los presos me decían que esas canciones las había escrito yo y yo no sabía qué hacer. Estábamos en el pabellón cuando me enteré”, sentenció.