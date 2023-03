El plan de Telefe para "lavar" la desvinculación de Jey Mammon: comunicado a minutos del partido de Argentina y absoluto silencio

En la noche del jueves, cerca de las 20:15 y previo a un partido de la Selección Argentina campeona del mundo en el estadio Monumental, Telefé emitió un comunicado con respecto a la situación de Jey Mammon en el canal. Esto ocurrió en el marco de la denuncia que pesa contra el actor, quien fue acusado por abuso sexual infantil.

“Buenos Aires, 23 de marzo de 2023 - A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi”, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”, expresaron desde el canal.

Cabe recordar que a principios de esta semana Lucas Benvenuto, un joven de 27 años, concurrió al programa de Karina Mazzocco con el fin de dialogar sobre Marcelo Corazza, productor y ex ganador de Gran Hermano acusado de abuso sexual infantil y de integrar una banda dedicada a la venta de pornografía de menores. En esa charla, el hombre reveló que cuando él tenía 14 y un “famoso conductor de Telefé” tenía 32, mantuvieron un "amorío".

Además, reveló que si bien intentó hacer la denuncia judicial por abuso sexual, la causa “prescribió”. Luego de esta entrevista, el joven reveló en sus redes sociales que hablaba de Jey Mammon. Esto generó mucha polémica, y a la espera de su palabra, el músico escribió un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.

Además, agregó: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

Tanto para Jey como para la justicia, la causa “prescribió”. Es decir, no niegan que haya sucedido, sino que es algo que “ya pasó”. Sin embargo, para la nueva ley, la causa no prescribió porque al momento del hecho, era un menor de edad.

La fecha de sobreseimiento de Mammon fue el 9 de febrero del 2021 por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. “Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia”, afirmó en los últimos días Benvenuto, quien además reveló cuánto tiempo salió con el artista: “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17".