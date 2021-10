El plan para dinamitar la alianza de Pampita y Vicuña: audios y nuevos datos del "palta gate"

De un tiempo a esta parte, Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña lograron recomponer el vínculo, por fuera de su relación como padres de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. El chileno no sólo aceitó su relación con el nuevo marido de la modelo, el empresario y candidato Roberto García Moritán, sino que además recibió el inesperado consuelo de su ex mujer luego de anunciar su separación de Eugenia "la China" Suárez.

Fue "Pampita", de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, quien le puso el hombro al padre de sus hijos mayores, después de que el chileno recibió el terminante "ya no te amo" de la "China". Atenta a la atención mediática que se generó luego de que el actor confirmara a través de un escueto comunicado en Instagram la separación, la modelo cumplió al pie de la letra con el acuerdo de partes: se llamó a silencio y evitó todo tipo de polémicas.

Sin embargo, el escándalo que se generó el sábado a la tarde cuando Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi y sindicó a la "China" como la tercera en discordia no hizo más que remover viejas heridas y reflotar el archivo del famoso "palta gate" que tanto "Pampita" como Vicuña ya habían dejado atrás. El chileno no sólo aceptó la llamada de Wanda, sino que además habría coordinado con su ex mujer una estrategia para evitar que la atención mediática afectara a los hijos que tienen en común.

La modelo se ausentó el martes de su programa televisivo. ¿El motivo? Siendo un magazine de actualidad y con el tema instalado hasta en los noticieros de las principales cadenas informativas, era inviable que no tocara el tema. En La Academia, en tanto, evitó en todo momento hacer declaraciones al respecto, pese a la insistencia de Ángel De Brito y a la presencia de Yanina Latorre, quien mantiene desde el inicio del escándalo un diálogo directo con la mayor de las Nara.

Desde el entorno de la representante de Icardi dejaron trascender que Wanda tiene en su poder no sólo imágenes comprometedoras de la "China", las capturas de las conversaciones y las constantes llamadas que el jugador supuestamente recibía cada vez que posteaba una foto junto a su mujer. También advirtieron que la empresaria estaría dispuesta a publicar audios en los que se la puede escuchar a la actriz criticando con dureza a Ardohain.

Y esta amenaza es la que más preocupa a la ex Casi Ángeles, quien se había comprometido con Vicuña a no involucrar a sus hijos, ni a su familia en el escándalo. "Si llegan a aparecer esos audios, se va a tornar insostenible la dinámica de familia ensamblada que habían logrado aceitar, incluso después de la separación. Es lo peor que Wanda le puede hacer en este momento", reconocen desde el entorno de la actriz.

Todo cambió anoche, cuando Latorre reveló en vivo en su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli y frente a "Pampita" no sólo la existencia de los mismos, sino la amenaza de la empresaria. "Wanda es un mono con navaja. Va a mostrar todos los audios que tiene. Perdón, Pampita; pero son audios de la 'China' hablando mal de ella. No la quiero meter, pero fue lo que hoy me dijo (Wanda) y me mandó capturas comprobando su amistad (con la "China"), que venían hablando de hace años. Esa es la calentura de ella", disparó la panelista de Los ángeles a la mañana.

La cara de la modelo y jurado se petrificó al escuchar lo que estaba diciendo al aire Latorre. Incómoda, la modelo ni siquiera se dio vuelta para ver a la cara a la periodista y optó por quedarse dura, con su mirada hacia el frente y sin ningún tipo de expresión que pudiera ser luego analizada.