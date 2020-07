El plan "reconquista" de Tinelli y su respuesta a la versión sobre sus encuentros a escondidas con Guillermina

Ya es de público conocimiento que Marcelo Tinelli tiene sus esfuerzos puestos en un solo objetivo: lograr conquistar una vez más a Guillermina Valdés.

El 26 de abril, el conductor había dado a conocer la ruptura en la relación, luego de que ambos coquetearan el año pasado con la posibilidad de contraer matrimonio para afianzar el vínculo que los unía. "Estoy muy mal", le habría dicho Marcelo Hugo a Ernesto Tenembaum.

En 2015, la pareja había protagonizado una distancia momentánea. De hecho, Marcelo auguraba una pronta reconciliación que luego se dio: “Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Si bien en aquella oportunidad venció el amor, algunas versiones indicaban que había una tercera en discordia. Algo que Tinelli desmintió: “Qué vergüenza que algunos medios mientan descaradamente. Venden pescado podrido”.

A fines del año pasado, el hombre de Bolívar manifestó lo enamorado que se sentía de la modelo y lo feliz que estaba con su familia ensamblada. “La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación”, había contado.

Y lejos de darse por vencido, el animador estaría visitando tres veces por día a la mamá de Lorenzo con la intención, no solo de visitar al pequeño, sino de recuperar el vínculo con la modelo. La información la dio Luis Ventura, señalando que Tinelli no utilizaría el ascensor para no dejar rastros de sus constantes visitas a Guillermina y que, de esta manera, usaría la escalera de emergencia.

Leé más | ¿Se viene la reconciliación? Tinelli sube tres veces por día "1300 escalones" para visitar a Guillermina Valdés

Cabe destacar que ambos viven en la torre de Le Parc. El conductor usaría la escalera para ir del piso 10 del edificio (donde tiene su inmenso departamento) hasta la vivienda de la actriz, ubicado en el piso 24.

“No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia”, reveló el ex panelista de Intrusos.

En ese sentido, el presidente de APTRA reveló que el titular de LaFlia sube y baja alrededor de “1344 escalones” si se tiene en cuenta que “hay 16 escalones entre piso y piso”, que Tinelli recorre 14 pisos y que lo hace tres veces por día. “La va a ver y después baja, llegamos a la suma de 1344 escalones por día que hace el señor Tinelli para ver a Guillermina”, siguió Ventura.

Y cerró: "Yo creo que los dos la están luchando. Marcelo está luchando, hace un esfuerzo diario, cotidiano. “En cada una de las subidas hace 1344 escalones por día. ¿Si eso no es amor, el amor dónde está?".

Pero atento a esta noticia, Tinelli se mostró sorprendido tras hacerse eco de la noticia a través de este portal y con mucha picardía escribió: "Guauuuuu. ¿¿¿1300 escalones por día??? Jaja. Los quiero".