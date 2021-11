El Pocho Lavezzi le ganó un juicio a Yanina Screpante y la desalojó de su departamento

Durante ocho años, Ezequiel Lavezzi y Yanina Screpante fueron una de las parejas más famosas del fútbol. Aunque tuvieron idas y vueltas, su relación parecía ser una de las más estables del ambiente. Hasta que llegó el final, a mediados de 2018, en medio de una batalla judicial.

Luego de vivir varios años en París, ya que el Pocho era jugador del PSG, ella dejó su carrera como modelo. En ese sentido, y aunque jamás se casaron, inició un juicio contra Lavezzi para pedir una compensación económica por los años que vivió a su lado y también para que se realizara una división de bienes.

En su reclamo, Screpante le exigió a su ex pareja varios millones de euros y un piso de lujo en Vicente López. Tras varios años de espera, la Justicia determinó que dicha propiedad, que supera los 300 metros cuadrados, pertenece al ex futbolista y que deberá desalojarla el jueves al mediodía.

Tras el fallo, Yanina Latorre, allegada a Screpante, relató: “Ella perdió el juicio de atribución de vivienda. Llegó hasta la Corte porque apeló en reiteradas oportunidades. También hay otro juicio en el que ella le pide 15 millones de dólares en compensación económica como concubina”.

Y continuó: “Yanina ya había perdido un juicio, debía desalojar el departamento y se quedó dos años. El Pocho se enoja porque ella vivía ahí con su nueva pareja. Él nunca dejó de pagar los gastos del departamento. Como ella no se iba, le inician un juicio por desalojo que lo pierde. No se va tampoco, entonces hubo una audiencia y la jueza le dijo que si no dejaba el departamento la iba a tener que desalojar. Ella pidió un acuerdo de confidencialidad para que no se supiera que se iba”.

Por eso, semana a semana, Yanina contrató a una empresa de mudanza para retirar todas sus pertenencias. Pero, al parecer, Screpante no le pagó lo que correspondía a quienes retiraron sus cosas de la propiedad de Vicente López y en represalia, filtraron la información sobre el desalojo de la ex modelo y actual decoradora.

¿Qué más se sabe del tema? Según Latorre mañana la decoradora le entregará las llaves al apoderado del ex delantero de la Selección Argentina. “Mañana se tiene que presentar Screpante con sus abogados y los de Lavezzi en la puerta del edificio para dar las llaves y que controlen. Luego vendrá el juicio retributivo en el que ella deberá pagar los gastos de los impuestos y las expensas”, contó.

Por otra parte, aunque Yanina le había iniciado otro juicio por las ganancias que tuvo cuando estuvo en pareja con ella, que rondaba los 15 millones de dólares, Lavezzi le dio mucho menos. Otra vez Latorre lanzó: “En compensación el Pocho le dejó tres millones de dólares, entre pago en escritura de donaciones de propiedades y cuotas percibidas en una cuenta de Suiza. Además le dio un departamento en Olivos con cochera, un auto, lotes en Cardales y ocho propiedades que construyó a nombre de la madre de Yanina para garantizarle ingresos, sin contar los objetos de lujo que le regaló”.

“Que se quede con el departamento nunca fue una opción. Ella pretendía quedarse, pero nunca se pidió eso porque nunca estuvo en duda quién era el titular de ese inmueble. Lo que falló la jueza es que ella no tenía derecho ni por los dos años que establece la norma ni por un día”, explicó Mariana Gallego, la abogada de Lavezzi.

Y explicó sobre la compensación económica que pide Screpante: “Esta legislación es más beneficiosa que antes para las mujeres que no están casadas, pero en virtud de lo que vi, considero que no le corresponde compensación económica, lo que no significa que Lavezzi antes o durante ya lo haya cumplido. Por sentencia judicial, no la obtendría. Pero todos sabemos que igual hubo una donación importante, una casa, un auto y varias cosas más, que son de público conocimiento”.

Desde el círculo íntimo de Yanina explicaron: "Según una ley que salió hace unos años, el hombre una vez que se separaba tenía que garantizarle la vivienda a su expareja durante dos años, por todo lo que pasó con la pandemia la situación se fue extendiendo pero ella mientras tanto fue sacando sus cosas a otro lugar donde va a vivir. También hay un reclamo de ella por un compensación económica que aún está en pañales ni siquiera aparecieron los testigos ni llegó a tribunales esto. Esta es la realidad".

Hace un tiempo, Screpante había afirmado: “Si yo abro la boca este chico se tiene que ir del planeta. Es un infeliz. Él era generoso con sus amigos. Alquilaba una casa en Ibiza de 35 mil euros a la semana para invitar a todos. Era un fiestero perdido”. Ahora parece que la historia llegó a su fin.