El "Pochorulo": Screpante contó las controladoras prohibiciones que sufrió con Lavezzi

Después de relevar la trastienda de la fallida final mundialista que le tocó vivir cuando estaba en pareja con Ezequiel "Pocho" Lavezzi, la modelo Yanina Screpante volvió a hablar de la relación que mantuvo con el futbolista y sorprendió con sus declaraciones.

La modelo se separó de Lavezzi en diciembre de 2018, después de ocho años de relación en los que mantuvo un marcado perfil bajo. "Empecé como modelo hace muchos años y siempre estuvo eso de hacer un programa (por su participación como panelista en el ciclo Incorrectas). Después, cuando me fui al exterior, a mi ex pareja no le gustaba mucho que hablara u opinara. De hecho, en el Mundial me buscaban todos y yo no podía hablar", denunció, en su paso por el ciclo de Soledad Fandiño y Guillermo Andino.

Consultada por la conductora del programa sobre si era "reservada", Screpante se cansó y puso el cuadro de situación sobre la mesa: era Lavezzi quien no quería que levantara su perfil profesional y se negaba también a que diera notas, incluso cuando la pareja atravesaba su pico de exposición mediática por la carrera del deportista.

"No, no es que yo era reservada; era censurada. No hables de esto, no se habla de esto otro", explicó Screpante, en alusión al adoctrinamiento al que el futbolista la sometió durante los casi diez años que mantuvieron una relación.

Cabe recordar que la modelo y el futbolista se separaron en malos términos, después de que la modelo descubriera un hilo de infidelidades y que Lavezzi blanqueara poco tiempo después un romance con una amiga en común. En la actualidad, mantienen una disputa judicial por el resarcimiento económico que la modelo le reclama al futbolista, quien le impidió trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos y que ahora le reclama el departamento en el que la modelo vive desde su separación.