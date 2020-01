El Polaco espera una beba con Barby Silenzi y apareció una tercera en discordia: qué dijo

Aunque parecía que Ezequiel Iván López Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, había sentado cabeza de la mano de Barby Silenzi, con quien espera a una beba, en los últimos días aparecieron unas fotos donde se lo ve muy cerca de una joven luego de haber dado el viernes un recital en un boliche de Mar del Plata.

Consultada ante esta situación, la chica explicó que trabaja como relacionista público en la disco, y que a raíz de eso, conoció al artista, quien le ofreció irse del boliche juntos, aunque ella no aceptó la invitación porque sabía que él estaba en pareja. "Si no pasó algo, es porque yo no quise", aseguró.

Las primeras imágenes de Nicole Ayelén y el Polaco fueron publicadas hace unos pocos días en la propia cuenta de la joven, y luego se compartieron en la cuenta de Twitter de Ángel de Brito, lo que hizo que los fanáticos del cantante estallaran.

Al principio, muchos pensaron que el artista había engañado a Silenzi con la morocha del boliche, aunque finalmente ella salió a aclarar las cosas, y dijo que no pasó nada entre ellos, pero que El Polaco le tiró onda.

"Hubo miradas y sonrisas, pero yo lo hacía de buena onda porque estoy conociendo a alguien del entorno del Polaco y Barby, y no quería que pasara esto. Cuando él se iba, me agarro de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos", contó Nicole Ayelén en diálogo con el programa Nosotros a la Mañana.

En esa conversación, también aclaró que finalmente le dijo que no al cantante, porque no tenía intenciones de hacerle mal a nadie, y mucho menos a una mujer embarazada. "Si no pasó algo, es porque yo no quise", sostuvo.

Además, la morocha también habló en la tarde de este lunes en el programa de Moria Casán, Incorrectas, donde comentó que conoció al cantante porque ella trabajaba como influencer del boliche Tolk, y que una de sus funciones era justamente sacarle fotos a los cantantes que van, para promocionar el lugar.

"Tenía que grabarlo, y no pude porque llegó con mucha gente, entonces el boliche le dio una mesa después y nos llevaron a mi y a mis amigas para que nos saquemos las fotos. Cuando nos acercamos, le dijimos para hacer la foto, y empezó a hacer chistes de que no me podía sacar una foto abrazada a él porque Barby me iba a cagar a palos", contó Nicole, quien además agregó que mientras estuvo con el cantante, lo vio demasiado "alegre".

"Él me dijo no te voy a abrazar porque mirá lo que sos. Yo con él fui cordial, fui amable, pero nunca se me ocurrió hacerme la linda", sostuvo y agregó que ella compartió la foto junto al cantante en sus historias de Instagram, pero que no lo hizo con la intención de que se armara lío ni que Silenzi se sintiera mál.

En la conversación, finalmente la morocha confirmó que con El Polaco no pasó nada, y que tampoco se fue con él del boliche. "Yo no quería que esto pase, yo no sé cómo manejar la situación, le pido disculpas a Barby si le hice daño, porque jamás le haría daño a nadie, menos a un bebé", dijo por último Nicole Ayelén.

Ante esta situación, Barby Silenzi fue consultada por las fotos que circularon, y a modo de explicación, la bailarina que está embarazada de cinco meses, afirmó que se trata de dos fans de su novio, y que no ve nada raro en las imágenes.

"Nosotros estamos super bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", declaró al medio Ciudad. com, y luego subió a su Instagram varias postales románticas junto al cantante.