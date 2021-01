El Polaco rompió el silencio y habló de sus peleas y reconciliaciones con Barby Silenzi

Luego de transitar una serie de crisis a fines del 2020, el Polaco y Barby Silenzi decidieron tomarse unas vacaciones reparadoras junto a sus respectivas hijas en el Valle de Calamuchita, Córdoba.

Y aunque al parecer las cosas van por carriles más tranquilos, este jueves el cantante pasó como invitado por Flor de Equipo y se sinceró sobre su relación.

"Me gusta Barby, que es de armas tomar, que es una mujer empoderada, pero vos sos bravo", lo interpeló Florencia Peña, conductora del ciclo. "Contame sobre alguna pelea en la que tuvo razón y que vos no se la quisiste admitir.

Así, el Polaco confesó que su pareja tiene razón "en casi todas" las instancias en las que se enfrenta. "¡Soy humano, hago lo que puedo!”, agregó entre risas.

"Siempre se enoja porque me baño, me seco afuera del baño, limpio todo y dejo la toalla hecha pelota", relató el cantante. "¡Qué anécdota de porquería, contame algo en serio, Polaco! ¡Por eso no te separás!", reclamó Flor.

"Cuando nos enojamos no nos hablamos, no nos decimos nada directamente", contestó el Polaco. "Nos peleamos tranquilo, como cualquier pareja. Hay momentos de champán y burbujas; y momentos de agua y ajo".

Sin embargo, aseguró que siguen juntos y que "hay amor". De todas formas, advirtió que Barby "tiene lo suyo, tiene su carácter" aunque subrayó que está enamorado. "Yo la elijo todos los días", sentenció.

El último quiebre

La última gran pelea -con separación momentánea incluida- entre Barby y el Polaco tuvo que ver con un polémico audio que Fede Bal le envió al cantante, donde lo invitaba a una fiesta privada con alcohol, pileta y mujeres. "Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”, se lo escucha decir al hijo de Carmen Barbieri en el fragmento que se divulgó el lunes.

Según trascendió, la bailarina le descubrió al artista el audio de WhatsApp de parte del actor y mantuvo una acalorada discusión el pasado miércoles con él, donde el padre de su hija Abril le habría manifestado su deseo de volver a la vida de soltero. En Intrusos, la periodista Paula Varela dio detalles de la supuesta discusión que tuvieron la bailarina y el cantante, que terminó marcando el final de la relación.

"Lo cierto es que ellos tuvieron una conversación donde el Polaco le dijo a Barby: ‘No te amo más, se terminó el amor, quiero que nos separemos’. Ella está enamorada de él y hace todo lo que él quiere. Él subió esta foto a la mañana porque sabía que se iba a hablar del tema y es una foto vieja porque son tomas del día en que armaron el arbolito", contó la panelista de Intrusos.